Virtus Cupello-Vasto Marina 1-1. Finisce in pareggio la delicata sfida salvezza. I padroni di casa vanno in vantaggio al 30' con Berardi, ex tra i rossoblu con Ercolano, gli ospiti riescono a pareggiare con Manno al 42', poi espulso nel secondo tempo. Un risultato che non accontenta nessuna delle due formazioni che restano nella zona a rischio della classifica.

La squadra dell'ex Antonaci è terzultima con 27 punti e nel prossimo turno affronterà fuori casa la Torrese che oggi all'Aragona ha superato 2-0 la Vastese.

Il Vasto Marina invece attende in casa la capolista San Nicolò, che oggi ha travolto 5-0 il San Salvo e domenica vuole assolutamente vincere per poter festeggiare già dal prossimo turno l'aritmetico ritorno in Serie D. Ai teramani basta vincere senza dover attendere il risultato dell'Avezzano.

San Nicolò-San Salvo 5-0. Con il ruolino di marcia della capolista San Nicolò le chance di fare risultato da parte del San Salvo erano ridotte al lumicino ed infatti il 5-0 finale lascia pochi spazi ai commenti.

Già alla fine della prima frazione i locali conducevano per tre reti a zero grazie ai gol realizzati da Micolucci al 22’, Chiacchiarelli al 45’ e Tarquini al 46’. Negli ultimi minuti del secondo tempo a trafiggere l’estremo difensore sansalvese e arrotondare il punteggio sono stati ancora Tarquini, autore di una doppietta, e De Luca nel recupero.

I ragazzi di Gallicchio dovranno dimenticare in fretta questa pesante sconfitta e tornare a vincere per archiviare con largo anticipo la salvezza. Domenica al “Bucci” arriva l’Acqua&Sapone di Naccarella a caccia di punti salvezza, oggi sconfitta 1-3 in casa dal Francavilla del suo ex compagno di squadra Vecchiotti. (Luca Di Sciascio)





I risultati della 29esima giornata di Eccellenza (12° di ritorno). Acqua&Sapone-Francavilla 1-3, Capistrello-Altinrocca 4-1, Miglianico-Civitella Roveto 2-1, Montorio-Alba Adriatica 1-1, River Casale-Pineto 0-0, Rosetana-Avezzano 0-2, San Nicolò-San Salvo 5-0, Vastese-Torrese 0-2, Virtus Cupello-Vasto Marina 1-1

La classifica. San Nicolò 79, Avezzano 66, Torrese 56, Capistrello 52, Pineto 42, Vastese 40, Miglianico 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 38, Francavilla 35, Montorio 31, River Casale 31, Vasto Marina 29, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Virtus Cupello 27, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-River Casale, Altinrocca-Montorio, Avezzano-Capistrello, Civitella Roveto-Rosetana, Francavilla-Miglianico, Pineto-Vastese, San Salvo-Acqua&Sapone, Torrese-Virtus Cupello, Vasto Marina-San Nicolò