Prima Categoria, girone B. Importantissima vittoria esterna a Palombaro per lo United Cupello che segna all'85' con Ruzzi e coglie il 19esimo risultato utile consecutivo sul campo della quarta in classifica, ora distanziata di 11 punti.

Nell'anticipo di sabato la capolista Fara San Martino, avanti di un punto sui cupellesi, ha vinto 1-0 sul campo dello Sporting San Salvo con un gol di Bucceroni che ha sbagliato anche un calcio di rigore. Terzo il Real Montazzoli che passa 2-0 in trasferta contro il Trigno Celenza, il Casalbordino vince 3-1 in casa contro il Monteodorisio penultimo con doppietta di Della Penna, monteodorisiano doc, e Di Matteo.

Il Tre Ville ne rifila tre al Castelfrentano, dietro perde terreno lo Scerni che in casa pareggia 1-1 contro il Guastameroli, in gol Vitelli su rigore. La squadra di Praino ha finito la partita in dieci per l'espulsione di Vino. Il Real San Giacomo vince 3-1 a Lanciano contro la Spal, mentre il Roccaspinalveti si impone 2-1 sul campo della Casolana.

I risultati della 23esima giornata di Prima Categoria (8° di ritorno), girone B. Casalbordino-Monteodorisio 3-1, Casolana-Roccaspinalveti 1-2, Castelfrentano-Tre Ville 0-3, Palombaro-United Capello 0-1, Scerni-Guastameroli 1-1, Spal Lanciano-Real San Giacomo 1-3, Sporting San Salvo-Fara San Martino 0-1, Trigno Celenza-Real Montazzoli 0-2

La classifica. Fara San Martino 52, United Cupello 51, Real Montazzoli 44, Tre Ville 43, Palombaro 40, Scerni 40, Casalbordino 40, Guastameroli 33, Real San Giacomo 29, Trigno Celenza 27, Roccaspinalveti 27, Sporting San Salvo 22, Spal Lanciano 21, Casolana 21, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Guastameroli-Trigno Celenza, Monteodorisio, Scerni, Palombaro-Castelfrentano, Real Montazzoli-Casalbordino, Real San Giacomo-Fara San Martino, Roccaspinalveti-Sporting San Salvo, Tre Ville-Spal Lanciano, United Cupello-Casolana

Seconda categoria, girone G. Tutto è ancora possibile in questo girone dove i giochi sono apertissimi. Resta in vetta il Paglieta che batte 2-1 il Casalanguida penultimo, dietro non stanno a guardare e rispondono sia il Real Montalfano che torna secondo vincendo 2-1 sul Furci, mentre il Gs Montalfano terzo espugna 2-1 Fossacesia, gol di D'Aulerio e Buccione per gli ospiti.

L'Incoronata passa 1-0 a San Buono con rete di Pellegrini e si piazza al quinto posto, in zona play-off. Il Fresa espugna Atessa dove vince 1-0 contro il Mario Tano e lo scavalca in classifica. A sorpresa il Gissi perde in casa 1-0 contro il Colledimezzo mentre il Mario Turdò sconfigge in casa 2-0 il fanalino di coda Valle Del Treste Liscia.

I risultati della 20esima giornata (7° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Fossacesia 90-Montalfano 1-2, Gissi-Colledimezzo 0-1, Mario Tano-Fresa 0-1, Mario Turdò-Valle Del Treste Liscia 2-0, Paglieta-Casalanguida 2-1, Real Montalfano-Furci 2-1, San Buono-Incoronata 0-1

La classifica. Paglieta 42, Real Montalfano 40, Gs Montalfano 38, San Buono 37, Incoronata Calcio Vasto 35, Fresa 33, Mario Tano 32, Gissi 25, Fossacesia 90 25, Mario Turdò 23, Colledimezzo 23, Furci 20, Casalanguida 15, Valle Del Treste Liscia 6

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Casalanguida-San Buono, Colledimezzo-Fossacesia 90, Fresa-Paglieta, Fuci-Mario Turdò, Incoronata-Real Montalfano, Montalfano-Mario Tano, Valle Del Treste Liscia-Gissi

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana batte 2-0 la Dinamo Roccaspinalveti, allunga sulla seconda e si porta a +5 a 5 giornate dal termine. In gol Latrofa e bomber Basso Colonna che raggiunge quota 20 reti ed è capocannoniere. La rincorsa della Virtus Rocca San Giovanni rallenta contro il Real Porta Palazzo, finisce 1-1, con i vastesi che restano al quarto posto.

Il Carunchio vince 2-1 a Guilmi e si conferma terza forza del campionato. La Virtus Tufillo viene fermata 2-1 dai Lupi Marini a Torino Di Sangro, perde anche la Casalese in trasferta a Castelguidone contro il Real Alto Vastese per 1-0, marcatore Preta. Finisce 2-2 la sfida per evitare l'ultima posizione tra Lentella e Sporting Vasto. A segno per i vastesi Cupaiolo e Abdul, D'Aulerio e Roberti per i padroni di casa.

I risultati della 17esima giornata (6° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Guilmi-Carunchio 1-2, Lentella-Sporting Vasto 2-2, Lupi Marini-Virtus Tufillo 2-1, Odorisiana-Dinamo Roccaspinalveti 2-0, Real Alto Vastese-Casalese 1-0, Real Porta Palazzo-Virtus Rocca San Giovanni 1-1

La classifica. Odorisiana 42, Virtus Rocca San Giovanni 37, Carunchio 32, Real Porta Palazzo 26, Virtus Tufillo 23, Guilmi 23, Casalese 23, Real Alto Vastese 18, Dinamo Roccaspinalveti 16, Lupi Marini 16, Sporting Vasto 10, Lentella 9

Il prossimo turno, domenica 23 marzo ore 15.00. Carunchio-Casalese, Dinamo Roccaspinalveti-Lentella, Guilmi-Real Porta Palazzo, Sporting Vasto-Real Alto Vastese, Virtus Tufillo-Odorisiana, Virtus Rocca San Giovanni-Lupi Marini