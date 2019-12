Seconda sconfitta consecutiva per la Vastese quasi mai in partita, che in casa perde 2-0 contro la Torrese. In gol Aureli al 32' e De Santis al 48'.

Nulla ha potuto la squadra di Lemme, arrivata alla nona partita persa, contro la terza forza del campionato.

La partita. La Vastese è chiamata ad una pronta reazione dopo la sconfitta di sabato scorso ad Altinrocca contro la Torrese che viene dal pareggio ad Alba Adriatica. I giallorossi sono terzi in campionato e dopo Avezzano e San Nicolò hanno il migliore attacco del torneo e la seconda migliore difesa insieme ai marsicani.

I padroni di casa devono fare a meno di Battista squalificato, mentre negli ospiti manca Adorante, in attacco c'è bomber Pigliacelli, autore di 20 gol, vicecapocannoniere dietro Iaboni a 23. All’andata vinse la Torrese 3-2. Il giovane vastese ’97 Donato Forte parte titolare, per lui è il debutto in prima squadra dall'inizio, in panchina, dove c’è anche D’Adamo, gli under Fabrizio e D’Alessandro, in tribuna Catenaro. In porta c'è Bruno, a centrocampo Rossodivita.

La Torrese parte subito bene, al 5’ occasione davanti alla porta per Di Sante che servito da Pigliaceli manda fuori da due passi. Al 10’ gioco fermo per qualche minuto per uno scontro di gioco tra Torres e Bruno, il portiere ospite non ce la fa e deve abbandonare il campo, al suo posto entra Del Sordo.

Al 16' Avantaggiato ci prova dalla distanza, la palla va fuori, al 29' punizione per la Torrese, Capparella dal limite impegna Bruno che mette in angolo. Al 31' la conclusione di Forte da fuori area si perde sul fondo.

Al 32' Torrese in vantaggio, in contropiede Aureli lanciato a rete scavalca Bruno con un pallonetto e insacca. Al 38' rischio Vastese, Bruno serve involontariamente De Santis che calcia in porta, il portiere di casa si distende e mette in corner, sul prosieguo dell'azione la palla arriva sui piedi di Capretta che da distanza ravvicinata tira a botta sicura, Bruno si rifugia ancora in corner.

Al 43' altra buona occasione per la Torrese che va vicinissima al raddoppio, il diagonale di Aureli dalla destra attraversa la porta, De Santis non riesce a deviarla in rete. Nel recupero annullato un gol a Pigliacelli per sospetto fuorigioco, gli ospiti protestano.

Inizia la ripresa e al 48' De Santis raddoppia, il suo diagonale dalla sinistra supera Bruno per il 2-0. Lemme mette dentro al 53’ Miani per Forte e D’Adamo per Rossodivita. Al 60' Torres ha l'occasione per riaprire la partita ma non riesce a colpire la sfera davanti a Del Sordo.

Al 66' ancora l'attaccante argentino servito da D'Antonio entra in area e viene bloccato da Passamonti, l'attaccante vorrebbe il rigore ma l'arbitro non è d'accordo. La Torrese è superiore, nel finale controlla la partita e potrebbe segnare anche il terzo gol.

Finisce 2-0 e per la Vastese, agganciata dal Miglianico al sesto posto, continua il momento negativo. Nel prossimo turno impegno esterno a Pineto quinto, avanti di due punti, che oggi ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il River Casale.

Clicca qui per rileggere la cronaca in diretta.

Tabellino

Vastese-Torrese 0-2 (0-1)

Marcatori: 32’ Aureli (Torrese), 48’ De Santis (Torrese)

Vastese: Bruno, Berardi, Cardone, Rossodivita (53’ D’Adamo), Triglione, Benedetti, Forte (53’ Miani), Avantaggiato (69’ Galiè), Torres, Soria, D’Antonio. A disposizione Cialdini, Fabrizio, Balzano, D’Alessandro. Allenatore Lemme

Torrese: Bruno (15’ Del Sordo), Meluso, Marziani, Di Sante, Ianpieri, Passamonti, De Santis (78’ Palitti), Capretta, Pigliaceli, Capparella, Aureli (70’ Sekkal). A disposizione Di Marco, Damiani, Celommi, Compagnoni. Allenatore Capitanio (Maiorani squalificato fino al 26 marzo)

Arbitro: Fabio De Crecchio di Pescara (Pierluigi Lustri, Davide Stringini di Avezzano)

Ammoniti: Rossodivita (Vastese), Marziani (Torrese)

I risultati della 29esima giornata di Eccellenza (12° di ritorno). Acqua&Sapone-Francavilla 1-3, Capistrello-Altinrocca 4-1, Miglianico-Civitella Roveto 2-1, Montorio-Alba Adriatica 1-1, River Casale-Pineto 0-0, Rosetana-Avezzano 0-2, San Nicolò-San Salvo 5-0, Vastese-Torrese 0-2, Virtus Cupello-Vasto Marina 1-1

La classifica. San Nicolò 79, Avezzano 66, Torrese 56, Capistrello 52, Pineto 42, Vastese 40, Miglianico 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 38, Francavilla 35, Montorio 31, River Casale 31, Vasto Marina 29, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Virtus Cupello 27, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-River Casale, Altinrocca-Montorio, Avezzano-Capistrello, Civitella Roveto-Rosetana, Francavilla-Miglianico, Pineto-Vastese, San Salvo-Acqua&Sapone, Torrese-Virtus Cupello, Vasto Marina-San Nicolò