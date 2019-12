Nell'anticipo della 28esima giornata di Promozione il Real Tigre perde 3-1 a Guardiagrele e resta al quartultimo posto in attesa delle gare di oggi.

Al 5' padroni di casa in vantaggio con Stenta, pareggia Madonna all'8' ma prima De Leonardis al 27' e poi Lopez su rigore al 39', decretato per un fallo di Vetta, fissano il risultato sul 3-1. Al 41' il Guardiagrele resta in dieci per l'espulsione di Iezzi mentre al 92' è Di Laudo ad essere espulso per proteste.

La salvezza diretta è ancora raggiungibile, ma domenica in casa bisogna vincere contro il Pratola penultimo in classifica.

Il programma della 28esima giornata di Promozione, girone B (11° di ritorno). Folgore Sambuceto-Moscufo, Fossacesia-Virtus Ortona, Guardiagrele-Real Tigre 3-1, Lauretum-Borrello, Pacentro-Penne, Pratola-Amatori Passo Cordone, Silvi-Valle Del Foro, Tornese-Castello 2000, Val Di Sangro-Castiglione Val Fino

La classifica. Borrello 60, Val Di Sangro 59, Torrese 54, Virtus Ortona 45, Folgore Sambuceto 41, Castiglione Val Fino 40, Castello 2000 37, Valle Del Foro 37, Passo Cordone 37, Guardiagrele* 35, Silvi 34, Penne 34, Moscufo 32, Fossacesia 31, Real Tigre* 29, Lauretum 26, Pratola 18, Pacentro 16 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Passo Cordone-Silvi, Borrello-Val Di Sangro, Castello 2000-Folgore Sambuceto, Castiglione Val Fino-Torrese, Moscufo-Pacentro, Penne-Guardiagrele, Real Tigre-Pratola, Valle Del Foro-Fossacesia, Virtus Ortona-Lauretum

In Seconda Categoria arrivano una vittoria importantissima e tre punti pesanti per l'Incoronata che espugna San Buono, contro la seconda in classifica, per 1-0 in una partita fondamentale per il finale di stagione dei biancorossi.

Parte bene l'Incoronata che con Menabuoni imbeccato da Romilio sbaglia subito un gol a tu per tu con il portiere. Nessuna delle due formazioni si sbilancia più di tanto. Alla metà della prima frazione altra palla gol per Menabuoni che stavolta molto defilato calcia a fil di palo.

Nella ripresa le due compagini osano un po' di piu'. Il San Buono ha sui piedi un paio di occasioni ma non le sfrutta a dovere calciandole fuori dallo specchio della porta. Al 73' dopo aver ricevuto palla dal un bel fraseggio Priolo-Auriemma ci pensa Pellegrini che scarica un bolide imprendibile all'incrocio dei pali, notevole la distanza e nulla da fare per il portiere ospite.

La partita scorre un po' nervosamente fino alla fine e dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. L'Incoronata aggancia il Gs Montalfano al quarto posto con 35 punti in piena zona play-off in attesa delle partite odierne. Nella prossima giornata a Vasto Marina arriva il Real Montalfano attualmente secondo a -2 dalla capolista Paglieta.

Formazione Incoronata: Mariani, Stivaletta, Pellegrini, Bozzelli, Della Penna, Mastrangioli, Ciccotosto, Verrone, Auriemma, Romilio, Menabuoni. A disposizione Benedetti, Calvano, Priolo, Valentini, Trentino, Galante. Allenatore Mucci





Il programma della 20esima giornata (7° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Fossacesia 90-Montalfano, Gissi-Colledimezzo, Mario Tano-Fresa, Mario Turdò-Valle Del Treste Liscia, Paglieta-Casalanguida, Real Montalfano-Furci, San Buono-Incoronata 0-1

La classifica. Paglieta 39, Real Montalfano 37, San Buono* 37, Gs Montalfano 35, Incoronata Calcio Vasto* 35, Mario Tano 32, Fresa 30, Gissi 25, Fossacesia 25, Mario Turdò 20, Furci 20, Colledimezzo 20, Casalanguida 15, Valle Del Treste Liscia 6

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Casalanguida-San Buono, Colledimezzo-Fossacesia 90, Fresa-Paglieta, Fuci-Mario Turdò, Incoronata-Real Montalfano, Montalfano-Mario Tano, Valle Del Treste Liscia-Gissi