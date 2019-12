In Eccellenza si gioca domenica alle 15.00 la 29esima giornata e già si potrebbe avere, a 5 turni dal termine, il primo verdetto. Il San Nicolò può infatti fare suo il campionato in caso di vittoria interna contro il San Salvo e contemporanea sconfitta dell’Avezzano a Roseto. Per i biancazzurri un impegno proibitivo ma la truppa di Gallicchio è in un buon momento di forma e vuole provarci per chiudere definitivamente ogni residuo discorso salvezza.

Tra le gare più interessanti della giornata c'è Virtus Cupello-Vasto Marina, scontro salvezza tra i padroni di casa terzultimi e i vastesi quartultimi, avanti di due lunghezze. In palio buona parte della stagione e del futuro a 6 giornate dal termine chi perde potrebbe finire con un piede e mezzo nei play-out. Antonaci ha debuttato a Pineto con un pareggio conquistato allo scadere, con lui Martelli, Sputore, Berardi, Ercolano e Fonseca tra gli ex della partita. Precali deve fare a meno degli squalificati Napolitano e Giuliano mentre la Virtus non avrà l’attaccante Fizzani.

All’Aragona la Vastese ospita la Torrese, per la squadra di Lemme l’obiettivo primario è uno solo: dimenticare sul campo e nel minor tempo possibile la scoppola di Altino. In settimana la società ha deciso di andare avanti con questo gruppo, solo Miccoli, contrario alle decisioni della dirigenza, ha preferito andare via. La Torrese è terza in classifica, dopo la coppia di testa ha il migliore attacco del torneo e la seconda migliore difesa con l’Avezzano. I padroni di casa dovranno fare a meno di Battista squalificato, mentre negli ospiti mancherà Adorante.

Qui a partire dalle 15.00 la cronaca in diretta di Vastese-Torrese e nel box a destra segui lo sport i risultati in tempo reale dell’Eccellenza.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre, scivolato al quartultimo posto, vuole tornare assolutamente a vincere e proverà a farlo nell’anticipo di sabato sul campo del Guardiagrele. Grinta e determinazione in gruppo per cercare di portare a casa questi tre punti.



In Prima Categoria lo United Cupello continua la marcia verso la prima posizione sul campo del Palombaro quarto, in programma anche Casalbordino-Monteodorisio. La capolista Fara San Martino è impegnata sul campo dello Sporting San Salvo.

In Seconda Categoria gioca sabato l’Incoronata che va a fare visita al San Buono secondo in classifica con il Real Montalfano. In Terza il Real Porta Palazzo punta alla qualificazione ai play-off ma deve affrontare in casa la Virtus Rocca San Giovanni seconda in classifica, mentre lo Sporting Vasto penultimo va a Lentella contro il fanalino di coda.

Il programma della 29esima giornata di Eccellenza (12° di ritorno), domenica 16 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Francavilla, Capistrello-Altinrocca, Miglianico-Civitella Roveto, Montorio-Alba Adriatica, River Casale-Pineto, Rosetana-Avezzano, San Nicolò-San Salvo, Vastese-Torrese, Virtus Cupello-Vasto Marina

La classifica. San Nicolò 76, Avezzano 63, Torrese 55, Capistrello 49, Pineto 41, Vastese 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 37, Miglianico 37, Francavilla 32, Montorio 30, River Casale 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Vasto Marina 28, Virtus Cupello 26, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 23 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-River Casale, Altinrocca-Montorio, Avezzano-Capistrello, Civitella Roveto-Rosetana, Francavilla-Miglianico, Pineto-Vastese, San Salvo-Acqua&Sapone, Torrese-Virtus Cupello, Vasto Marina-San Nicolò