Una "città virtuale" per insegnare ai bambini le norme dell'educazione stradale ha preso vita ieri mattina nel piazzale della Lianet di San Salvo nella Giornata regionale all’educazione stradale e alla legalità. A destreggiarsi tra semaforo, attraversamenti pedonali, incroci e i controlli della polizia municipale sono stati i bambini dell’Istituto Comprensivo n. 2, diretto dalla dirigente Anna Orsatti, con la sezione D della scuola d’infanzia Sant’Antonio e la sezione B della scuola d’infanzia Marinelle.

"Siamo vicini alla scuola – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – e in particolare ai bambini con iniziative come questa di educazione civica, finalizzata alla conoscenza delle norme di comportamento che devono essere rispettate quando si attraversa la strada o si va in bicicletta. E’ importante conoscere la segnaletica stradale e imparare ad aver fiducia della polizia municipale a cui rivolgersi per ogni necessità".

Cinquanta bambini con tanto di biciclette, macchine di cartone e carrozzine, per vivere l’esperienza educativa della strada per capire e individuare i pericoli cui si può andare incontro se non si rispettono le regole basilari del Codice della strada. I bambini, accompagnati dalle insegnanti Dora Evangelista, Eleonora D’Ambrosio, Anna Rita Preta e Maria Pina Rocchio hanno ascoltato con attenzione le spiegazioni del maresciallo maggiore Carmela Felice e dell’agente Nicolino Cilli della Polizia municipale di San Salvo, diventando poi i protagonisti della simulazione stradale.