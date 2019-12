Il professor Luigi Medea comunica che è indetta la XXIX Edizione del Premio Nazionale “Histonium” di Poesia Narrativa e Saggistica che ha, come data di scadenza per l’invio delle opere, il 10 maggio 2014.

Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere non devono aver mai conseguito il primo premio in altri Concorsi. Le poesie non devono superare i 40 versi, le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le Sezioni sono sei: A) Poesia inedita a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poesie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, svolta in poesia o in prosa sul tema sociale: “Il difficile e lento cammino della libertà”; E) Libro edito di poesia, narrativa e saggistica (dal mese di gennaio 2012 al mese di aprile 2014); F) Opera in poesia o prosa sul tema straordinario: “Gli animali domestici ci migliorano la vita”.

Novità di questa edizione è innanzitutto un tema di grande attualità: quello della Libertà. L’elaborato letterario deve approfondire da una parte i sorprusi, le violenze e le repressioni, ancora oggi presenti nel mondo, e dall’altra gli sforzi che si compiono per la difesa di questo diritto fondamentale dell’umanità.

Ma c’è un secondo tema speciale, che i concorrenti possono affrontare nei loro testi: quello sugli animali domestici, inviando un elaborato che approfondisca qualcuno dei molteplici benefici procurati, sul piano della compagnia e dell’equilibrio affettivo, dalla presenza di un animale in casa o in giardino.

Ricordiamo che ogni poesia, silloge, volume edito, racconto, saggio, deve essere inviato, in quattro copie (scritte al PC, con carattere leggibile, in formato A4 e con dimensione almeno 12), di cui una copia soltanto deve recare il cognome, il nome e l’indirizzo completo, con numero di telefono, eventuale e-mail, e firma. La premiazione (premi in danaro, pernottamento, trofei, coppe e targhe personalizzate) avrà luogo a Vasto (CH) nel pomeriggio di Sabato 20 settembre 2014, alla presenza di personalità del mondo politico e culturale. Durante la Cerimonia saranno assegnati anche i “Premi Cultura 2014”.

Nelle precedenti ventotto edizioni nomi illustri sono stati iscritti nell’Albo d’Oro” dell’Histonium. Ne ricordiamo solo alcuni: il card. Ersilio Tonini, Sergio Zavoli, Enzo Biagi, il vaticanista Luigi Accattoli, Vittorio Messori, Claudio Sorrentino, don Antonio Mazzi, Romano Battaglia, Luciano Rispoli, Arrigo Levi, Franca Zambonini; Francesco Sabatini, il regista Francisco Josè Fernandez, Franco Cuccurullo, Rettore dell’Università D’Annunzio, il poeta Mario Luzi, la candidata al Premio Nobel Márcia Theóphilo, il direttore de L’Osservatore Romano, dott. Mario Agnes, Licia Colò, la scrittrice Susanna Tamaro, Mons. Bruno Forte, Mons. Edoardo Menichelli, le poetesse Maria Luisa Spaziani e Alda Merini, il giornalista Michele Mirabella, il prof. dott. Antonello Nuzzo, il prof. dott. Luigi Schips, il Gen. Gianfranco Rastelli , il prof. Guido Brunetti, la dott.ssa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, Presidente di “Telefono Rosa”, la dott.ssa Francesca Monaldi, primo dirigente a Roma della Polizia di Stato, Mons. Pietro Santoro Vescovo di Avezzano (Aq), lo scrittore Giovanni D’Alessandro, il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.

Per ulteriori informazioni e per ricevere il Bando completo, scrivere o telefonare al Segretario del Premio, prof. Luigi Medea, Corso Mazzini, 411/B - 66054 - VASTO (CH). Tel. 0873/361171 – e-mail: premiohistonium@hotmail.it