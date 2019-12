Ancora una volta, a distanza dieci mesi, bare gettate in un cassonetto davanti al cimitero di Vasto. A scattare queste foto è stato l'architetto Francescopaolo D'Adamo, che sul suo blog (www.francescopaolodadamo.blogspot.com) scrive: "Non mi pongo il problema se la cassa da morto sia di legno trattato oppure no. Non mi pongo nemmeno la domanda se sia lecito o no buttare tutti insieme i rifiuti in una zona in cui si opera la raccolta differenziata. La domanda che mi pongo è: 'Perchè spendere tanti soldi per una cassa da morto se questa viene spaccata e buttata nel secchio dei rifiuti?'. Vuoi vedere che dobbiamo comprendere anche i funerali nella frase di Totò: 'Sti pagliaccate 'e fanne sule 'e vive'? Io credo di no. Chiederei almeno un minimo di rispetto".