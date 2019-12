Sette pattuglie della polizia tra Vasto Marina e San Salvo. Presidiata e controllata palmo a palmo la statale 16 sud, in contrada San Tommaso, dove ieri si è notata la massiccia presenza di agenti provenienti dal Reparto prevenzione crimine di Pescara.

Insieme ai poliziotti del Commissariato di via Bachelet, i rinforzi hanno sorvegliato le maggiori direttrici di traffico, controllando i veicoli in arrivo dal meridione e identificando decine di persone con l'obiettivo di intercettare carichi di stupefacenti provenienti da Puglia e Campania e ladri in trasferta.

I controlli straordinari delle forze dell'ordine proseguiranno in un fine settimana che, secondo i meteorologi, sarà un assaggio di primavera. Sole e temperature in generale rialzo preannunciano un aumento delle presenze sulla riviera.