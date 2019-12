Stavolta la droga partiva dall'Abruzzo e viaggiava verso il meridione. Tredici poliziotti delle squadre mobili di Pescara e Foggia, del Commissariato di San Severo e dell'autostradale di Vasto e Pescara, impegnati in un'operazione antidroga, hanno bloccato e arrestato a Vasto due albanesi che trasportavano in auto 2 chili e 600 grammi di eroina e 80 grammi di marijuana.

E' accaduto ieri alle 17.50 lungo il tratto vastese dell'autostrada A14. Al chilometro 438 della corsia sud, gli agenti hanno fermato la Ford Focus station wagon grigia a bordo della quale viaggiavano Orges Killa, 28 anni, residente a Silvi, e Facuir Domi, 30, residente a Chieti.

Sotto al sedile posteriore della vettura gli investigatori hanno trovato, in una busta di tela verde, 2,6 chili di eroina suddivisa in 4 panetti, un involucro contenente 80 grammi di marijuana e 5 cellulari con altrettante schede sim.

Ha dato esito negativo, invece, la perquisizione delle abitazioni, eseguita per verificare se i due nascondessero in casa altri stupefacenti. Sono stati arrestati e condotti nel carcere di Torre Sinello, a Vasto, dove domani si terrà l'udienza di convalida. Sono difesi dagli avvocati Paolo Del Viscio di Vasto e Angelo Pomponio di Chieti. "Aspettiamo di leggere gli atti", dice Del Viscio, lasciando intendere che probabilmente il suo cliente si avvarrà della facoltà di non rispondere.