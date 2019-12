Domenica 16 marzo alle ore 17.30 una formazione rara ed eccezionale della musica classica: il quartetto con pianoforte, ensemble che offre un repertorio vasto dalla scrittura quasi sinfonica. Il Quartetto Anthos, cresciuto artisticamente sotto la guida di Konstantin Bogino, Pier Narciso Masi, Trio di Parma e Trio di Trieste, si presenta già dal suo esordio come una delle più interessanti giovani formazioni del panorama italiano; partecipando a concorsi nazionali ed internazionali ottiene infatti numerosi premi e riconoscimenti.

Il Quartetto ha già all'attivo concerti e partecipazioni per le più importanti istituzioni concertistiche, ha già inciso due cd per Sample e Wide Classique (disponibili con distribuzione mondiale sia su piattaforma cd, sia sul mercato digitale di internet: iTunes, Napster ecc.), e le loro registrazioni vengono trasmesse on line e nelle più importanti frequenze radiofoniche come Radio Classica e Rai Radio Tre. Inoltre dal 2011 collabora con la WebTv limenmusic.com.

I quattro musicisti presenteranno un programma tra “tradizione e modernità” che da due classici del repertorio per quartetto con pianoforte, il Klavierquartett in do minore n.3 op.60 “Werther” (1855-1875) di Johannes Brahms (1833-1897) ed il Klavierquartett in la minore (1876) di Gustav Mahler (1860-1911) arriva al contemporaneo con il Klavierquartett (1988) di Alfred Schnittke (1934- 1998) e chiude con la prima esecuzione italiana dell’Abaculi quartet (2001) del compositore piemontese Alberto Colla (1968), dedicato dal compositore al Quartetto Anthos.“

Agnese Tasso, violino

Jessica Orlandi, viola

Silvia Dal Paos, violoncello

Francesco Spazian, pianoforte

Posto unico € 10,00 – Apertura botteghino del teatro un’ora prima del concerto.