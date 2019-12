Sono al lavoro da questa mattina per la cura del verde della Villa Comunale. Silvio, Umberto e Fernando, con il coordinamento di Marco e Ciro, sono i ragazzi che frequentano il "Recinto di Michea", gestito da don Gianfranco Travaglini in località Colle delle Mandorle a Vasto. Attraverso l'affidamento alla cooperativa VoloEntieri, saranno loro a garantire decoro alle aree verdi della Villa e lavoreranno per 6 mesi in affidamento sperimentale.

"L’Amministrazione aveva deliberato già nello scorso mese di Dicembre la volontà di unire l’esigenza del decoro e del verde della Villa comunale ad esigenze di natura sociale – sottolinea l’Assessore Marco Marra – oggi questa volontà politica è diventata realtà".

Un lavoro che sarà certamente gradito a tutti i frequentatori della Villa, la cui manutenzione è stata spesso carente."È un esperimento importante che ci auguriamo porti buoni risultati – sottolinea il Sindaco Luciano Lapenna – per i ragazzi è senz’altro un motivo di orgoglio avere il riconoscimento del lavoro che svolgono per la collettività. Per l’Amministrazione comunale, invece, è mettere in pratica un indirizzo politico chiaro: garantire servizi manutentivi e far crescere le realtà sociali del territorio".