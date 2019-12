Si chiude con una vittoria in trasferta la regular season nel campionato di serie C per la BCC San Gabriele. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio riescono a spuntarla con l'Orsogna solo al tie-break in un match che si è svolto secondo un copione ormai divenuto quasi abituale: partenza positiva, con il primo set vinto 25-20 e poi luce spenta lasciando spazio alla rimonta delle avversarie, che vincono secondo e terzo parziale (25-22 e 25-20).

Poi, come spesso avvenuto in stagione, la strigliata del proprio allenatore riporta sulla giusta strada Mariani e compagne, che riprendono a giocare bene e, grazie soprattutto ad una difesa più precisa e con una Di Tizio pericolosa in prima linea con le sue fast, conquistano in maniera netta il quarto ed il quinto set (25-17 e 15-10). Secondo posto già matematicamente conquistato ed ulteriormente blindato con questi altri due punti guadagnati in classifica. Ottenuta la permanenza nella categoria le vastesi potranno affrontare i playoff da outsider e cercare di arrivare il più lontano possibile. Si inizierà il 30 marzo, quando alla Palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà il Giulianova, formazione arrivata prima nel girone B, che, secondo i pronostici, si contenderà la promozione in B2 con il Pescara 3.

In questa ultima parte di stagione potrebbero esserci le ultime partite ufficiali di Caterina De Marinis, che ad inizio stagione aveva annunciato che quella 2013/2014 sarebbe stata la sua ultima annata in campo dopo una lunghissima e vittoriosa carriera. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del volley e dello sport in generale, per tributarle il giusto riconoscimento dopo tanti anni in cui ha tenuto alta la bandiera della Vasto sportiva.