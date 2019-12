Da Nicola D'Adamo, ex consigliere comunale e curatore del blog Noi Vastesi, riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione.

Da anni, ogni volta che passavo sulla strada vicino l'Incoronata e mi imbattevo nella traversa intestata a "F.Paolo Della Penna", mi chiedevo sempre: "Chi sarà questo personaggio famoso che ha meritato l'intestazione di una via?". Saltuariamente ho fatto ricerche, ma non ho trovato mai nulla. Negli ultimi mesi ho intensificato le mie indagini: libri, esperti, storici locali, web. Nessuno conosce Francesco Paolo Della Penna.



Allora proviamo a fare delle ipotesi. L'intestazione è avvenuta all'era di Giuseppe Tagliente Sindaco: l'idea era di dare un giusto riconoscimento ai pittori locali del '900. Infatti le strade viciniori furono intestate a Nicola Galante, Michele Fiore, Juan Del Prete, Cascella ecc. Mancano all'appello due noti pittori dello stesso gruppo: Franco Paolantonio (attivo tra Argentina e Cile, che ha dipinto un noto ritratto di Carlo... Della Penna) e Saverio Della Guardia.



Secondo noi potrebbe essere uno dei due, ma nel battere la Delibera della Giunta Comunale o nelle successive trascrizioni sarà stato commesso qualche errore che poi è stato riportato in tutti gli atti ufficiali.



Chiediamo lumi al Comune, perchè non possiamo tenerci una strada intestata ad un personaggio mai esistito, facendo finta di niente. A meno che non vogliamo intestare la strada ad uno dei due Francesco Paolo Della Penna, "cittadini comuni" nati a Vasto nel secolo scorso, ma che non hanno fatto nulla per meritare una simile gloria.



Fiduciosi attendiamo di sapere quale sarà l'orientamento del Comune.

Nicola D'Adamo (Noi Vastesi)