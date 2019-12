Centro Benessere Vasto . Si è concluso domenica 9 marzo il primo Open Day organizzato dall'Asd

Circa 550 presenze si sono alternate in due giorni interamente dedicati al benessere, alla forma fisica e alle varie discipline già in corso e ad altre sperimentali; valutate positivamente per la prossima stagione.

Ospite d'eccezione Lamine Diallo , campione del mondo di karate 2004, che coadiuvato dal maestro di judo Aniello Vastola ha tenuto una lezione sulla difesa personale.

Il fine dell'evento è stato quello di promuovere la struttura e di presentarla a chi non la conosceva; molte le attività svolte durante questi giorni e a partire da questa data infatti, la stessa ha presentato le nuove offerte di primavera.

Gli istruttori si sono avvicendati nelle più svariate discipline: Yoga, Body Weight for Balance,Walking, Pilates, Bokwat Zumba, Difesa personale, Push power, Total Body, Group Cycling, Judo, Fit box e Balli Caraibici .

All'interno della Hall è stato allestito un punto ristoro dove venivano offerte gratuitamente centrifughe, spremute, frullati e yogurt; il tutto all'insegna della salute.

Per l'occasione, ai visitatori è stato possibile usufruire gratuitamente del Thermarium .

La Gestione ringrazia tutti i partecipanti e il personale.

Per info e contatti



ASD Centro Benessere Vasto



Via Sant'Onofrio 45

66054 Vasto



Tel. 0873/378600

info@centrobenesserevasto.it



Orari Centro



8.30 - 22.00 (lun/ven)

8.30 - 19.00 sabato

9.00 - 13.30 / 16:00 - 22.00 (domenica)



Orari Segreteria



8.30 - 22.00 lun/ven

8.30 - 19.00 sab

16.00 - 22.00 dom



Orari Thermarium



15.30 - 21.30 sabato

15.30 - 18.30 sabato

10.00 - 13.00 domenica









