Da Alessandro La Verghetta, consulente del lavoro, riceviamo questa selezione di offerte presenti sul mercato.

85 contratti estivi nel parco Gardaland (Castelnuovo del Garda)

info: www.gardalan.it

130 mediatori creditizi e consulenti immobiliari

consulenti immobiliari nel gruppo Toscano (sedi di Torino, Milano, Genova, Bologna, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo e Cagliari).

Mediatori creditizi per Roma e Milano

info: www.gruppotoscano.it

50 animatori poliglotti nei campeggi (Sardegna, Lago di Garda, Caorle, Jesolo)

info rete eures

www.pslquiqe.com



275 segretari per l’ufficio personale Ue (scadenza 21 marzo).

Segretari per lingue: croato, inglese, francese e tedesco

info: http://europa.eu/epso/index_it.htm

50 agenti finanziari per Deutsche Bank

richiesta iscrizione all’organismo agenti e mediatori candidature: agenti.dbeasy@db.com



500 addetti al parco tematico Cinecittà World (scadenza 28 marzo)

info: www.cinecittaworld.it



40 capi settore ed addetti nel fai da te di Self

info: www.selfitalia.it

50 infermieri in Irlanda del Nord e Gran Bretagna (scadenza 14 marzo)

info:www.ipassielts.com



26 coordinatori e store manager con Zara

www.zara.com



8 assunzioni per “7 camicie” (Lazio, Campania, Abruzzo)

cv ed info:www.7camicie.com



Vari addetti e commessi:

harmont & Blaine (presso Megalò di Chieti )

info: selezione@harmontblaine.it



Bialetti store in fase di apertura al centro commerciale d’Abruzzo a San Giovanni Teatino

Info: www.bialetticareers.com



Kasanova centro commerciale d’Abruzzo a San Giovanni Teatino

Info: risorseumane@kasanova.it Alcott di Pescara

Info: http://it.fashionjobs.com/ ( parola chiave Alcott Pescara) §



Diffusione tessile a Montesilvano assume un vice store manager

Info: http://it.fashionjobs.com/



20 ottici per Agenzia per Offerte Lavoro Abruzzo

info: sanità@articolo1.it



4 farmacisti x Farmaregno ( campobasso e termoli)

info: www.farmaregno.com



1 farmacista part time in provincia di Pescara

info: pescara.dannunzio@gigroup.com



Neolaureati futuri manager alla fater

info: www.fater.it



bandi per guardia di finanza

237nallievi marescialli

www.gdf.gov.it area concorsi (scadenza 20 marzo)



ingegneri

info sito eni

info sito amadori info blumatica info@ecispa.it



settore energia

enel info: https://www.cvwebasp.com/enel/formweb/formjp.asp?languageid=0

Info: novamont spa

agenzia venere info: selezionipersonale.roma@gmail.com

green energy italia info: www.greenenergyitalia.it



4 giovani per stage in F1 con toro rosso-red bull

www.redbull.it/tororosso



10 laureati medicina veterinaria a teramo

info: www.fondazioneuniversitaria.it (scadenza 14 marzo)



Borse di studio, l'Università D’Annunzio mette a disposizione 63 mila euro.

Medicina, Scienze dell’invecchiamento e Psicologia in scadenza i termini per gli atenei dell’Aquila e Teramo



185 tecnici e giornalisti.

Sono due i bandi della rai info:http://www.lavoraconnoi.rai.it/



26 laureati per la kerakoll

info: www.kerakoll4talent.com



120 operatori del credito (tempo determinato)

info: www.findomestic.it