Il 14 marzo in tutte le scuole d’Italia si festeggia il numero matematico più famoso al mondo: Pi Greco. Questo valore approssimato a 3,14 fu introdotto nel 1706 quando fu introdotto dal matematico inglese William Jones ma la sua origine è ben più lontana. Nel XX secolo a.C. i Babilonesi utilizzavano questo simbolo per indicare il rapporto 25/8, mentre per gli Egizi rappresentava il quadrato di 16/9. Ancora oggi risulta di particolare utilità a migliaia di studenti per calcolare circonferenze e aree dei cerchi.



Anche l’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto, coordinato dalla Professoressa Nicoletta Di Sciascio, partecipa compiutamente alla ricorrenza proponendo attività, proiezioni e gare. Un approccio diverso al mondo matematico, finalizzato a ridurre nei discenti il timore per questa disciplina potenziando attenzione e gradimento per la stessa. Nella giornata di domani saranno interessati gli alunni dell’Istituto ai quali si proporranno gare di sudoku, calcolo enigmatico e parole crociate crittografate. I vincitori assisteranno alla visione di “Genio ribelle”, un film che narra la storia di un ragazzo problematico con grandi doti nella risoluzione di complessi calcoli algebrici.



Nella manifestazione ci sarà spazio anche per ragazzi provenienti da altre sedi scolastiche: gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria del vastese avranno modo di partecipare al concorso “Il fascino della matematica”, serie di gare individuali che si terranno il 13 maggio, alle quali occorre iscriversi entro il 30 aprile p.v.. Bando e regolamento possono essere reperiti sul sito del “Mattei” www.itivasto.it.



Michael Leone