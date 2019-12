Un incidente mortale è avvenuto stanotte sull'autostrada A14. A perdere la vita in una drammatica carambola è stata Donatella De Blasio, 32enne di Fasano.

E' accaduto alle 3.45 al chilometro 458, in territorio di Montenero di Bisaccia. In base a una prima ricostruzione dei fatti, un tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti. La giovane viaggiava al fianco del conducente quando, a causa dell'impatto violentissimo, è stata sbalzata sull'asfalto e poi investita da un terzo veicolo che sopraggiungeva in quel momento. Per la 32enne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 e della Misericordia di Termoli hanno potuto solo constatarne il decesso.

Il traffico tra i caselli di Vasto Sud e Termoli è rimasto bloccato fino alle 7.30 di stamani. Per oltre tre ore, la polizia autostradale ha disposto la deviazione obbligatoria sulla statale 16, con uscita dal casello di Vasto Sud e rientro in autostrada allo svincolo di Termoli.