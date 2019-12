Riparte il campionato di basket dopo la sosta per le finali di coppa Italia dove, nel torneo della DnB, ha vinto il Latina protagonista anche del girone C in cui milita la BCC Vasto Basket. I biancorossi hanno approfittato delle due settimane senza partite per tirare il fiato dopo le ultime sfide di campionato giocate con un roster ancora più ridotto del solito. Questo non vuol dire che Ierbs e compagni siano rimasti a riposo. Anzi, lo staff tecnico guidato da coach Di Salvatore ha sottoposto i vastesi ad intense sedute d’allenamento, utili per ritrovare quella brillantezza che con una stagione intensa era andata un po’ smarrita.

Ma, per un Di Carmine ormai ristabilito, c’è da fare i conti con la caviglia di Vincenzo Dipierro. Esclusa la frattura per il playmaker della BCC Vasto Basket sono stati giorni di terapie e allenamenti mirati al recupero, con un programma specifico approntato dal preparatore Ialacci per poter preservare i legamenti. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo sabato sera, da valutare il suo impiego tra due settimane. Considerando che la stagione entrerà nel vivo con la fase a orologio e i playoff la prudenza potrebbe consigliare Di Salvatore di rimandarlo in campo solo quando la forma sarà tornata ottimale. Nella sfida di sabato sera in casa della Virtus Basket Fondi, penultimo in classifica con appena 5 vittorie conquistate in stagione, in cabina di regia ci sarà Federico Durini, che cresce giornata dopo giornata ed è pronto a sostenere la manovra dei suoi. Poi, in settimana, il tecnico giuliese ha provato anche soluzioni alternative in fase offensiva, così da poter sfruttare l’attitudine di altri uomini del roster a sua disposizione nella conduzione del gioco.

Come sempre l’attenzione riservata all’avversario è massima, senza guardare troppo alle posizioni in classifica. Occorrerà tornare da Fondi con due punti per poi prepararsi alla visita dei giovani della Stella Azzurra Roma. Poi ci saranno le trasferte di Senigallia e Orvieto intervallate dalla sfida casalinga con l’attuale capolista Rieti. E poi via alla fase a orologio, che determinerà le posizioni con cui si accederà ai playoff. Per la BCC Vasto Basket, partita per la conquista di una salvezza tranquilla, la consapevolezza di poter recitare una parte importante nella fase decisiva della stagione, continuando a seguire il mantra del suo coach che pensa ad una partita alla volta per poi fare il bilancio quando sarà il momento.

La 22ª giornata: Stella Azzurra Roma - Sicoma Valdiceppo; Virtus Basket Fondi - BCC Vasto Basket; Latina Basket - Poderosa Montegranaro; Pall. Palestrina - Porto Sant’Elpidio; Amatori Pescara - Orvieto Basket; Npc Rieti - Giulianova Basket; Pall. Senigallia - Eurobasket Roma.

La classifica: 36 Latina Basket, Npc Rieti; 30 BCC Vasto Basket; 28 Amatori Pescara; 22 Poderosa Montegranaro, Pall. Senigallia; 20 Giulianova Basket, Porto Sant’Elpidio, Eurobasket Roma; 16 Pall. Palestrina; 14 Orvieto Basket, Stella Azzurra Roma; 10 Virtus Basket Fondi; 6 Sicoma Valdiceppo