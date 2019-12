Deve essere abbattuta l'antenna sul parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo, nel centro di Vasto. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune di Vasto. Il nuovo stop all'impianto radio base della Ericcson installato sul torrino dell'ultimo livello del parcheggio da 330 posti auto viene imposto da un'ordinanza firmata dal dirigente del settore Urbanistica, Pasquale D'Ermilio.

"Visto il provvedimento 1407 del 14 febbraio 2014, emesso dallo Sportello unico delle attività produttive - si legge nel documento - con cui è stato annullato il provvedimento conclusivo rilasciato in favore della Ericcson Tlc spa relativo all'installazione di stazione radio base per telefonia cellulare per il gestore mobile H3G", il Comune dispone "di ripristinare lo stato dei luoghi e di demolire" l'antenna "denominata CH1789 Vasto Municipio" entro 30 giorni "dalla notifica" dell'ordinanza, emanata il 12 marzo.

La Ericcson aveva comunicato il 21 gennaio l'attivazione dell'impianto. Ora una nuova puntata del braccio di ferro che finirà in carta bollata.