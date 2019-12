Una Virtus Cupello sfortunata, con ben sei legni colpiti durante la gara, pareggia in casa contro la capolista Francavilla e fa mezzo favore al Casalbordino, spettatore interessato del match visto il turno di riposo da osservare. Per i rossoblu di mister Porfirio Una Viruna prova di carattere in cui è mancata la zampata vincente nelle due occasioni in cui si sono trovati avanti di due gol.

Pronti via e va subito in gol il Francavilla, ma il Cupello è immediatamente in pressione e nel giro di 15' ribalta il risultato e allunga sul doppio vantaggio con D'Ercole, Mileno e Cocchini. In conclusione della prima frazione i gol degli ospiti su azione di calcio d'angolo e su rimpallo sfortunato di un difensore rossoblu portano sul 3-3 con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa è sulla falsa riga del primo tempo. Nei primi 15' il forcing dei padroni di casa produce prima il gol di D'Ercole e subito dopo la rete di Mileno, sempre più capocannoniere della serie C. Al 45’ è 5-3. Ma il calo fisico della Virtus permette agli ospiti di tornare in partita. Il Francavilla prima accorcia e poi, a 5' dal termine, trova il gol del pareggio. Gli uomini del presidente Meninni ci provano ancora ma imprecisione e bravura dell’estremo difensore ospite mantengono la gara in parità.

La 9ª giornata di ritorno: Fossacesia-Penne 5-15, Integra Sport Chieti - Atletico Lanciano 6-7, Atessa - Virtus Majna 2-3, Paglieta-Guardiagrele 2-5, Phoenix Otona-Tombesi Ortona 4-7, Virtus Cupello - Delfino Francavilla 5-5. Riposa: Casalbordino

Classifica: 46 Francavilla; 42 Casalbordino; 39 Atletico Lanciano; 37 Guardiagrele; 36 Penne; 32 Virtus Cupello; 30 Paglieta; 28 Virtus Majna; 26 Integra Sport Chieti; 20 Tombesi Ortona; 18 Fossacesia; 15 R.Atessa; 4 Phoenix Ortona