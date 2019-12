Massimo Cacciari, oltre che essere filosofo, ha vissuto una lunga militanza politica, che ha avuto come ultimo passaggio il secondo mandato alla guida della città di Venezia, terminato nel 2010. I temi politici non sono mancati durante l'incontro dell'Auditorium San Paolo apostolo in cui Cacciari ha dialogato con monsignor Bruno Forte sul tema "La ricerca di Dio". Netta la critica del filosofo alla sua generazione politica, con un forte richiamo al concetto di bene comune come principio su cui imperniare la vita di ogni città. Monsignor Forte, non nuovo a messaggi rivolti ai politici, ha ricordato come "il vero criterio di misura di ogni azione politica è che essa si metta a servizio della gente".

Interviste di Giuseppe Ritucci - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario

Nei prossimi giorni sarà disponibile il video integrale dell'incontro