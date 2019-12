Secondo appuntamento dedicato alle donne nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per riflettere nel corso di questo mese di marzo sull’universo femminile.

Dopo la giornata dell’8 marzo, in cui si è discusso di salute e prevenzione, si continua giovedì 13 marzo alle ore 9.30 presso la Casa della Cultura – Porta della Terra con “Creatività e impresa femminile” per parlare di lavoro per una migliore pratica attraverso le esperienze più significative.

Si rifletterà sulla relazione di Laura Scutti, esperto del Centro per l’impiego di Vasto, che parlerà su “La tua idea diventa un’impresa rosa”.

Interverranno Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, Maria Travaglini, assessore comunale alle Politiche sociali, Giovanni Trovato, dirigente del Centro per l’impiego di Vasto, Nicola Argirò, presidente della Commissione regionale Industria, commercio e turismo, e Tonino Marcello, assessore provinciale al Patrimonio e demanio.