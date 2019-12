Lorenzo Sassanelli, un uomo di 35 anni, originario di San Salvo, è stato trovato morto a Città del Messico. Il giovane si era trasferito da diversi anni in Messico per lavoro, a Cancun, ma da tempo non dava più sue notizie. A riportare la notizia è stato il Messaggero.

Sarebbe stata la sorella ad avvisare la Farnesina. In seguito sono iniziate le ricerche, tramite l'ambasciata, fino a quando la polizia locale ha fatto la terribile scoperta.

I motivi del decesso non sono chiari, dalle prime notizie sembrerebbe che la morte non sia avvenuta per cause naturali, ma violente. Sarà l'autopsia a fare chiarezza. Gli inquirenti messicani sono contatto con quelli italiani. Nei prossimi giorni sarà l'ambasciata a comunicare l'esito dell'esame autoptico alla sorella che vive in Italia fuori regione.

Lorenzo era lontano da tanti anni da San Salvo, ma era comunque rimasto legato alla sua città.