Continuando su questa strada Francesco Vastola ha le carte in regola per diventare uno dei migliori atleti nel judo italiano. Sabato scorso è sceso in gara al Palaponticelli di Napoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di Judo riservati alla categoria Juniores (atleti nati tra il 1994 e il 1996). Vastola, nella categoria 73 kg., ha conquistato un buon terzo posto, non riuscendo però ad entrare nella lista degli atleti che si giocheranno il titolo italiano a Firenze, poichè erano solo due gli atleti di ogni categoria a poter accedere alla massima competizione nazionale.

Per lui sono comunque arrivati tanti complimenti da parte di tecnici ed osservati, in una gara ricca di contenuti tecnici e dall'elevato spessore agonistico. Il giovane judoka vastese ha saputo ben contenere gli avversari sulle prese e ha marcato degli ippon da manuale. Certamente Francesco Vastola avrà modo di imporsi in altre competizioni e crescere costantemente come atleta.