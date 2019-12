Un anno fa Donatella Gaspari, giovane Vigile del Fuoco del distaccamento volontario di Gissi, lasciava questa terra. Un lutto doloroso per la sua famiglia e per i suoi tantissimi amici, a cominciare dalle realtà associative in cui Donatella si spendeva con entusiasmo.

Ad un anno dalla sua scomparsa l'Associazione culturale Donatella Gaspari onlus, creata proprio in questi giorni dai suoi amici, vuole ricordarla in un appuntamento speciale. Domenica 23 marzo, alle 20.30, presso l'Auditorium del Liceo artistico di Vasto, si terrà "Concertando per te", un concerto di pianoforte ed archi con la presenza di musicisti provenienti dall'orchestra di uno dei più importanti teatri italiani. Si tratta di Carmine Laino (contrabbasso), Concetta Franciosa (Violini), Andrea Macellaro (Contrabbasso) e Cira Lariccia, tutti del San Carlo di Napoli. Interessante il programma musicale, con brani della musica classica e quelli della grande tradizione napoletana.

La serata, oltre a ricordare la figura di Donatella, servirà per promuovere la conoscenza e raccogliere fondi per i progetti di Pet Therapy e Onoterapia nelle scuole. Proprio quei progetti in cui lei credeva molto, tanto da essere stata la prima donna in un'unità cinofila dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Chieti. Dall'associazione un invito a tutti i cittadini a partecipare all'evento così da ricordare Donatella e contribuire a realizzare i suoi sogni a favore dei ragazzi.