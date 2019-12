Allievi Regionali, Caldora-Bacigalupo 4-0. Netta sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti per 4-0 sul difficile campo della Caldora.

I vastesi, in formazione largamente rimaneggiata, interrompono la propria marcia dopo 5 risultati utili consecutivi (3 vittorie con Miglianico, Francavilla e Virtus Cupello e 2 pareggi con Spal Lanciano e Acqua e Sapone).

Nel prossimo turno la squadra di mister Maurizio Baiocco, che resta comunque in una buona posizione di classifica, ospiterà il Sant'Anna.





Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Penne 1-1. Primo pareggio nella seconda fase per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che dividono la posta in palio con il Penne: finisce 1-1 una partita molto combattuta condizionata dal forte vento e da un arbitraggio non all´altezza della situazione.

Ottimo primo tempo dei vastesi, in vantaggio al 20' con un bel gol di sinistro di Irace che, servito da Ciccotosto, supera il portiere ospite infilando la palla sotto la traversa. I padroni di casa cercano di sfruttare il vento a favore e in diverse circostanze sfiorano anche il raddoppio, ma a pochi istanti dall´intervallo arriva la beffa: su un calcio di punizione, mentre i vastesi sistemano la barriera, il Penne batte a sorpresa segnando con Di Fazio la rete dell'1-1.

Nella ripresa il vento favorisce gli ospiti che vanno vicini al vantaggio (traversa colpita e gol annullato), ma la Bacigalupo stringe i denti e l'1-1 resiste fino alla fine. Ottiene un punto quindi la squadra di mister Massimo Baiocco che sale al terzo posto in coabitazione con lo stesso Penne e con l'Olympia Cedas: nel prossimo turno altro impegno interno per i vastesi, questa volta contro il Pineto.

Tabellino

Bacigalupo-Penne (1-1)

Reti: 20' Irace (B), 35´ Di Fazio (P)

Bacigalupo: Di Guilmi, Di Lorenzo, Piccirilli (Ciancaglini), Ciccotosto (Notarangelo), Sarchione (Maccione), Napoletano, Canosa (Galiè), Di Virgilio, Irace (Fosco), Liberatore (Cieri), De Rosa (Antonino). All. Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimo regionali. Si è giocata la 9° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Rinviata per impraticabilità di campo la gara tra Lauretum e Giovanile Chieti con i neroverdi che, in caso di successo nel recupero, balzerebbero in vetta alla classifica approfittando del passo falso della R.C. Angolana, fermata sull'1-1 dall´Amiternina. Non molla il Poggio degli Ulivi che regola con un secco 2-0 la D´Annunzio Marina, bene anche il Celano e il River Casale che piegano rispettivamente la Marsica e il Cologna.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 20, Giovanile Chieti* e Poggio degli Ulivi 18, Amiternina 11, D'Annunzio Marina, Lauretum*, Marsica e River Casale 10, Celano 9, Cologna 8 (* una partita in meno)

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Successi tra le mura amiche per la Virtus Vasto (1-0 sul San Salvo), per la Caldora (4-0 sulla Bacigalupo) e per l'Acqua e Sapone (2-0 sulla Virtus Cupello), mentre terminano 1-1 le sfide Miglianico-Spal Lanciano e Sant´Anna-Manoppello Arabona.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 22, Caldora 20, Francavilla* 16, Bacigalupo* 14, Spal Lanciano* 11, Acqua e Sapone* 10, Virtus Cupello* 7, Miglianico*, San Salvo* e Sant'Anna 6, Manoppello Arabona* 4 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. In attesa del posticipo di mercoledì tra Il Delfino Flacco e Celano, continua la lotta al vertice tra Poggio degli Ulivi e R.C. Angolana che espugnano i terreni del Pineto e dell'Olympia Cedas e restano distanziate di soli 2 punti; chiude il quadro del 9° turno il successo per 3-1 dei Delfini Biancazzurri sulla Virtus Vasto e il pareggio per 1-1 tra Bacigalupo e Penne.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 24, R.C. Angolana 22, Bacigalupo, Olympia Cedas e Penne 13, Delfini Biancazzurri 12, Pineto 10, Il Delfino Flacco* 8, Virtus Vasto 6, Celano* 4 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. La copertina è per il Francavilla che si aggiudica il big match di giornata con la D'Annunzio Marina e vola a -1 dal primo posto, questa settimana occupato in coabitazione dalla Giovanile Chieti (1-0 sulla Fater Angelini) e dalla Caldora (3-0 sul San Salvo); chiudono il quadro del 9° turno il pareggio per 2-2 tra Quattro Colli e River Casale e la vittoria per 6-0 del Lauretum sul fanalino di coda Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora* e Giovanile Chieti* 18, Fossacesia* e Francavilla* 17, D'Annunzio Marina* 16, River Casale 15, Fater Angelini e Lauretum* 7, Quattro Colli* 6, San Salvo* 5, Virtus Cupello* 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano