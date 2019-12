Ecco i documenti che il Comune di Vasto ha consegnato al consigliere comunale Davide D'Alessandro, che aveva protocollato una richiesta accesso agli atti riguardante i dati contabili del Centro europeo di studi rossettiani.

A inviarli agli organi d'informazione è lo stesso rappresentante dell'opposizione che, in questo modo, controreplica in merito alle due questioni che hanno provocato le ultime polemiche.

Niente compensi dalla casa editrice - "Sono molto felice che l’Editrice Carabba confermi, con una nota, che Gianni Oliva sia membro effettivo del consiglio d’amministrazione della stessa dal lontano 2001 e sono felicissimo che svolga tale funzione gratuitamente. Non ho mai, dicasi mai, scritto che Oliva abbia percepito compensi e/o rimborsi dalla Casa Editrice", scrive D'Alessandro in un comunicato.

I dati contabili - In base alla documentazione fornita dal Comune di Vasto, nell'elenco delle spese del Centro europeo di studi rossettiani risultano spese liquidative per la casa editrice Carabba per "la somma di 1786 euro e 72 centesimi. Non l'ho sognato. L'ho visto con i miei occhi, che ancora vedono benissimo - scrive D'Alessandro - sull'allegato C (Spese liquidate, relative al Centro Studi Rossettiani – Anni 2012-2013) del numero di Protocollo 8.360, a me rilasciato in data 20/02/2014 dal Municipio della Città del Vasto avente a oggetto: Comunicazione Dati Contabili, con il timbro dell’Ente e la firma in calce del Dirigente del III Settore, architetto Michele D’Annunzio. Allego il tutto a scanso di equivoci, perché ogni lettore possa controllare".

"Ho dimostrato che non lo dice qualcuno. Lo documenta, non lo dice, il Comune di Vasto", sottolinea D'Alessandro, che poi si ricolge alla casa editrice: "Se il Comune ha comunicato il falso, lo possiamo non minacciare, ma querelare entrambi".