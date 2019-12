"Sono passati altri mesi e dopo l’incontro avuto tra l’amministrazione comunale e il responsabile della Soprintendenza di Vasto, nulla è successo. Il sindaco e l’assessore all’Urbanistica si erano impegnati, per arrivare ad una soluzione condivisa, a discutere anche con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici Storici, Artistici regionale a L’Aquila. Ma al Comune di Vasto, ad oggi, non ancora viene fissato un appuntamento. Questo è quello che ci continuano a ripetere, ormai quotidianamente, quando proviamo ad informarci". Inizia così il comunicato diffuso da Confesercenti Vasto, firmato dal presidente Paola Fiore e dal direttore Simone Lembo.

"Siamo difronte all’ennesimo episodio di perdita di tempo - si legge nella nota -, di burocrazia e rapporti tra Enti Pubblici che non permettono di avere risposte e regole certe nei confronti degli operatori della micro e piccola impresa. In questo momento di profonda crisi, c’è bisogno di accorciare i tempi delle risposte, di trovare soluzioni che garantiscano l’interesse pubblico e lo sviluppo economico delle imprese allo stesso momento".

"Continuiamo a ribadire che la nostra proposta di dehors è stagionale, solo per il periodo invernale, non impattante e con caratteristiche tecnologiche e di materiale consone alla tutela del centro storico. Come associazione di categoria stiamo pensando anche all’organizzazione di un’iniziativa di protesta a Vasto e presso la sede della Soprintendenza a L’Aquila".