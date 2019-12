Una discarica, l'ennesima. A due passi dalle case. "Non so se foto del genere fanno ancora notizia", dice il lettore che ha scattato queste immagini, inviandole a zonalocale.it. Di discariche abusive sono disseminate le contrade di Vasto.

Questo cumulo di rifiuti di varia natura - dai sacchetti della spazzatura al pattume ingombrante e altamente inquinante - si trova tra le località San Lorenzo e San Leonardo, nella zona occidentale del territorio comunale.

Non di rado, lungo le strade periferiche si trovano anche sacchi della spazzatura in mezzo alle carreggiate. Gettati da chi, pur di non fare la raccolta differenziata, mette i sacchetti in macchina e il butta dal finestrino dove sa di non esser visto da nessuno.

La segnalazione - "Eccovi le foto scattate poco fa all'inizio della strada che collega via San Leonardo a via San Lorenzo. Non so se gli imbecilli autori di questi gesti fanno ancora notizia. Saluti. Andrea".

Com sempre, l'invito è al rispetto delle più elementari norme del vivere civile. Perchè, alla fine, il danno causato da queste discariche abusive ricade su tutti i residenti, con inquinamento, cattiva immagine della città e soldi che il Comune deve spendere per ripulire tutto.