Dal 10 al 21 marzo 2014 è in programma nella palestra al femminile Curves di Vasto una raccolta solidale di alimenti a favore della Caritas cittadina.

La tessera di iscrizione alla palestra in cambio di un atto di beneficenza. Portando almeno 10 euro di generi alimentari, preferibilmente prodotti a lunga scadenza e scatolame, si avrà in cambio la tessera di iscrizione alla palestra, che si sottoscrive una sola volta e dura per sempre, assicurazione inclusa. Fatta l’iscrizione e ricevuta la tessera si potrà scegliere il tipo di abbonamento più adatto alle proprie esigenze.

Come nasce questa iniziativa? “Abbiamo proposto questa convenzione alla Caritas e hanno subito accettato”. Spiega Maria che insieme a Biagio è la titolare di Curves Vasto la palestra per sole donne. “Ci piace molto sostenere il sociale e aiutare le persone meno fortunate. Chiediamo un occhio di riguardo soprattutto per i bambini”.

Un modo utile, divertente e anche salutare per aiutare gli altri.

Cos'è Curves Vasto? Clicca qui per saperne di più.

Per informazioni

Curves Vasto, via Ciccarone 262, (dietro Laccetti e l'erboristeria Lo Speziale)

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Telefono: 345.6479177, 0873.370584

Indirizzo mail: curves.vasto@gmail.com

Pagina Facebook Curves Vasto

Titolari: Maria e Biagio

Istruttrici: Valentina D., Valentina V. e Filomena

Informazione pubblicitaria