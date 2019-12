Inizia la fase calda della stagione per la BCC San Gabriele Volley che, senza scendere in campo nel fine settimana, conquista la certezza del secondo posto nella regular season del campionato di serie C. Primo obiettivo stagionale centrato per la squadra di Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia. Ad inizio stagione il tecnico vastese aveva espresso la chiara volontà di migliorare quanto fatto nella passata stagione, in cui la salvezza era arrivata solo la fase dei playout. Ora, grazie alla vittoria del Sambuceto contro il Chieti, Mariani e compagne potranno prendere parte alla seconda fase partendo da questo secondo posto che fino a qualche domenica fa sembrava impossibile da raggiungere. Il terzo e ultimo posto per accedere ai playoff se lo giocheranno Pallavolo Teatina e Sambuceto, con Campobasso pronto ad inserirsi nei giochi.

La BCC San Gabriele giovedì andrà a far visita all'Orsogna per l'ultima sfida, ininfluente per la classifica, della stagione regolare. Poi sarà il momento di pensare ai playoff in cui, con la testa libera da pensieri per la salvezza ormai in cassaforte, le vastesi potranno giocare cercando di riuscire ad avere maggiore costanza nelle prestazioni. E, con una Caterina De Marinis ancora in grande forma, chissà che non riescano a fare qualche scherzetto alle avversarie di turno.

Intanto continua spedita la marcia delle formazioni under 14, under 16 e under 18 verso le finali provinciali. Le squadre giovanili della BCC San Gabriele stanno viaggiando con la forza di un tornado che spazza via ogni squadra che si trova davanti. Ci sono da confermare i titoli conquistati lo scorso anno e, chiaramente, alzare l'asticella cercando di andare quanto più avanti possibile nelle fasi regionali e nazionali.