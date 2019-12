È stato un impatto violentissimo quello avvenuto sulla Trignina, strada che ancora una volta di rivela scenario di un incidente mortale. Erano l’alba quando è arrivata la chiamata d’emergenza alle forze dell’ordine. Una Opel Corsa, che viaggiava verso Isernia, si è schiantata contro il guard rail. Il punto dell’impatto finale è in corrispondenza dello svincolo per San Salvo. Le lamiere hanno sfondato i vetri e si sono accartocciate con l’auto. Sulla macchina c’erano tre donne, tutte di Isernia, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata a Termoli.

Per Barbara De Crescente, classe 1977, non c’è stato nulla da fare, l’impatto le è stato fatale. Trasferite al San Pio da Pietrelcina di Vasto le altre due amiche 33enni. Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre le tre donne dalla macchina ormai divenuta un cumulo di rottami e i carabinieri della Compagnia di Vasto. La Trignina è rimasta bloccata per diverse ore così da permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei rottami. I carabinieri hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.