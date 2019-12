Prima Categoria, girone B. Il Fara San Martino batte 1-0 il Casalbordino e resta al comando, oltre ad interrompere la serie positiva della squadra di mister Esposito che durava da cinque giornate.

Dietro non perde terreno lo United Cupello che resta distanziato di un punto e continua a far sentire il fiato sul collo alla capolista. I rossoblu vincono 2-1 contro lo Scerni di Praino terzo in classifica, vanno a segno Zara su rigore, al 21° gol in campionato, e Antenucci. Accorcia le distanze Pollutri su punizione nei minuti di recupero. Per la compagine di Di Francesco si tratta del 18° risultato utile consecutivo.

Il Tre Ville sconfigge la Casolana, scavalca lo Scerni e si piazza al terzo posto insieme al Palombaro che passa 3-0 a Monteodorisio, due gol di Pierri e uno di Salvi, pareggio per 1-1 tra Roccaspinalveti e Trigno Celenza. Il Guastameroli ha la meglio 1-0 sul Castelfrentano, il Real San Giacomo si aggiudica la sfida salvezza contro lo Sporting San Salvo per 3-0. Rinviata Real Montazzoli-Spal Lanciano, i montazzolesi in caso di vittoria possono balzare al terzo posto da soli.

I risultati della 22esima giornata di Prima Categoria (7° di ritorno), girone B. Fara San Martino-Casalbordino 1-0, Guastameroli-Castelfrentano 1-0, Monteodorisio-Palombaro 0-3, Real Montazzoli-Spal Lanciano rinviata, Real San Giacomo-Sporting-San Salvo 3-0, Roccaspinalveti-Trigno Celenza 1-1, Tre Ville-Casolana 1-0, United Cupello-Scerni 2-1

La classifica. Fara San Martino 49, United Cupello 48, Tre Ville 40, Palombaro 40, Scerni 39, Real Montazzoli* 38, Casalbordino 37, Guastameroli 32, Trigno Celenza 27, Real San Giacomo 26, Roccaspinalveti 24, Sporting San Salvo 22, Spal Lanciano* 21, Casolana 21, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Casalbordino-Monteodorisio, Casolana-Roccaspinalveti, Castelfrentano-Tre Ville, Palombaro-United Capello, Scerni-Guastameroli, Spal Lanciano-Real San Giacomo, Sporting San Salvo-Fara San Martino, Trigno Celenza-Real Montazzoli

Seconda Categoria, girone G. Si riaprono i giochi in Seconda dove il Paglieta capolista perde 1-0 ad Atessa contro il Mario Tano, ne approfittano dietro le due squadre di Montalfano, il Real che vince 3-1 sul campo della Valle Del Treste Liscia con doppieta di Smiles e rete di Horatau e si porta a -2 dalla vetta, il Gs supera 1-0 in casa il Gissi, con gol di Pepino, e sale a -4.

Bene anche il San Buono che a Furci passa 3-1 e deve recuperare una partita contro Liscia, in caso di vittoria aggancerebbe il Real Montalfano al secondo posto. Torna alla vittoria l'Incoronata che con una rete di Priolo batte il Casalanguida. Il Fresa vince 3-2 sul Fossacesia, il Colledimezzo supera 1-0 il Mario Turdò e lo aggancia al terzultimo posto insieme al Furci.

I risultati della 19esima giornata (6° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Colledimezzo-Mario Turdò 1-0, Fresa-Fossacesia 3-2, Furci-San Buono 1-3, Incoronata-Casalanguida 1-0, Mario Tano-Paglieta 1-0, Gs Montalfano-Gissi 1-0, Valle Del Treste Liscia-Real Montalfano 1-3

La classifica. Paglieta 39, Real Montalfano 37, Gs Montalfano 35, San Buono* 34, Incoronata Calcio Vasto 32, Mario Tano 32, Fresa 30, Gissi 25, Fossacesia 25, Mario Turdò 20, Furci 20, Colledimezzo 20, Casalanguida 15, Valle Del Treste Liscia* 6 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Fossacesia 90-Montalfano, Gissi-Colledimezzo, Mario Tano-Fresa, Mario Turdò-Valle Del Treste Liscia, Paglieta-Casalanguida, Real Montalfano-Furci, San Buono-Incoronata

Terza Categoria Vasto. Dopo una settimana di pausa torna la Terza Categoria. Prosegue la marcia al vertice dell'Odorisiana capolista che fuori casa travolge con una goleada lo Sporting Vasto penultimo per 6-1, con una tripletta a testa per Stanisci e Basso Colonna, rete della bandiera di Abdul. Risponde la Virtus Rocca San Giovanni che supera 2-0 il Guilmi e resta distanziata di tre lunghezze.

Alle spalle delle due battistrada è accesa la lotta per i play-off. Il Carunchio si conferma terza forza del campionato battendo 2-1 in casa il Real Alto Vastese, il Real Porta Palazzo vince 4-3 a Tufillo nello scontro diretto per gli spareggi, scavalvando la Virtus e portandosi in quarta posizione. In gol per i vastesi mister Budano, difensore goleador, autore di una tripletta, e Massari, attaccante che viaggia alla media di una rete a partita. La Casalese ha la meglio 3-2 sul fanalino di coda Lentella. Pareggiano 2-2 Dinamo Roccaspinalveti e Lupi Marini di Torino Di Sangro.

I risultati della 16esima giornata (5° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Real Alto Vastese 2-1, Casalese-Lentella 3-2, Dinamo Roccaspinalveti-Lupi Marini 2-2, Sporting Vasto-Odorisiana 1-6, Virtus Tufillo-Real Porta Palazzo 3-4, Virtus Rocca San Giovanni-Guilmi 2-0

La classifica. Odorisiana 39, Virtus Rocca San Giovanni 36, Carunchio 29, Real Porta Palazzo 25, Virtus Tufillo 23, Guilmi 23, Casalese 23, Dinamo Roccaspinalveti 16, Real Alto Vastese 15, Lupi Marini 13, Sporting Vasto 9, Lentella 8

Il prossimo turno, domenica 16 marzo ore 15.00. Guilmi-Carunchio, Lentella-Sporting Vasto, Lupi Marini-Virtus Tufillo, Odorisiana-Dinamo Roccaspinalveti, Real Alto Vastese-Casalese, Real Porta Palazzo-Virtus Rocca San Giovanni