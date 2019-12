San Salvo-Rosetana 3-1. Un Antenucci in giornata di gloria realizza una tripletta e manda al tappetto la Rosetana. Pesanti nel San Salvo le assenze di Fiore, Vitiello e Sabella.

Pronti via e gli ospiti passano in vantaggio con Matteo Rossi Finarelli, unico ex di turno, che lasciato da solo in area ha il tempo di stoppare la sfera e battere l’incolpevole Mainardi. Il San Salvo non subisce il colpo e all’ottavo perviene al pareggio: Marinelli serve Antenucci che di testa supera in velocità la difesa ospite e con un perfetto diagonale trafigge Merletti.

Al 32’ ancora Antenucci anticipa il portiere ma la sfera viene recuperata dalla difesa ospite. Tre minuti dopo da 20 metri bella conclusione a volo di Mariani che termina di molto a lato. Al 38’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Izzi raccoglie la respinta e calcia, ma la sfera viene deviata in angolo dal portiere. Prima dello scadere cross di Repetto che colpisce la parte alta della traversa.

Al 57’ Izzi lancia Antenucci che sulla linea del fuorigioco si trova da solo contro il portiere, il tiro viene respinto da Merletti ma, nel cadere a terra, Antenucci colpisce la sfera a volo e sigla il vantaggio. La Rosetana cala di intensità, al 66’ Di Pietro scatta in velocità sulla fascia e il suo cross ravvicinato viene toccato involontariamente dalla difesa, mettendo fuori causa Merletti, e con Antenucci che sulla linea tocca la sfera realizzando la sua decima rete stagionale.

Il San Salvo galvanizzato dalla terza rete sfiora la quarta marcatura con alcune azioni di Vinciguerra, Di Pietro e Marinelli. L’ultima occasione capita agli ospiti su punizione di Di Antonio respinta dall’attento Mainardi. Al triplice fischio grande festa per i biancazzurri che ormai hanno la salvezza quasi in tasca.

Domenica per la troupe di Gallicchio tremenda trasferta a San Nicolò, oggi vittoriosa per 3-1 sull’Acqua e Sapone, che in caso di vittoria e concomitante sconfitta dell’Avezzano conquisterebbe con diverse giornate di anticipo la promozione in serie D. (Luca Di Sciascio)

Tabellino

SAN SALVO-ROSETANA 3-1 (1-1)

Reti: 3’pt Rossi Finarelli (Rosetana), 8’pt, 12’st, 21’st Antenucci (San Salvo)

SAN SALVO: Mainardi, Pollutri (23’st Ramundo), Alberico, Izzi, Lapiccirella, Felice, Del Borrello (16’st Di Pietro), Quaranta, Marinelli, Vinciguerra, Antenucci (37’st Tortora). A disposizione: Raspa, D’Aulerio, Cappelletti, Ferrante. Allenatore: Claudio Gallicchio

ROSETANA: Merletti, Di Marco, Repetto, Mattucci, Di Antonio, Gridelli, Di Donato, Bizzarri (25’ st Marini), Rossi Finarelli, Mariani (33’ st Del Mago), Di Giacinto (15’st Caporaletti). A disposizione: Abbate, Antidei, Di Giovanni, Mazzocchetti. Allenatore: Scarpantonio

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno (Lustri e Stringini di Avezzano)

Ammoniti: Pollutri, Del Borrello (San Salvo); Rossi Finarelli (Rosetana)





Pineto-Virtus Cupello 1-1. Torna a casa con un punto la Virtus Cupello che dopo la pesante sconfitta interna di domenica scorsa, costata la panchina a Memmo, riprende la marica verso la salvezza, obiettivo difficile, ma non impossibile.

Padroni di casa in vantaggio al 50' con Ridolfi, al 90' pareggia Alberico schierato titolare all'ultimo per l'infortunio di Sputore nel riscaldamento. Antonaci, al debutto sulla nuova panchina, riesce a pareggiare allo scadere sul campo della squadra quinta in classifica grazie al gol messo a segno da un suo ex compagno di squadra ai tempi del San Salvo.

I rossoblu restano terzultimi, a due punti dalla coppia composta da Vasto Marina e Acqua&Sapone e nel prossimo turno in casa a ffronteranno il Vasto Marina, che oggi all'Aragona ha pareggiato 0-0 contro il Miglianico, in una sfida salvezza decisiva per entrambe. A 6 giornate dalla fine tutto è ancora possibile.

I risultati della 28esima giornata di Eccellenza (11° di ritorno), domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese 1-1, Altinrocca-Vastese 5-2, Avezzano-River Casale 3-1, Civitella-Montorio 0-1, Francavilla-Capistrello 1-0, Pineto-Virtus Cupello 1-1, San Nicolò-Acqua&Sapone 3-1, San Salvo-Rosetana 3-1, Vasto Marina-Miglianico 0-0

La classifica. San Nicolò 76, Avezzano 63, Torrese 55, Capistrello 49, Pineto 41, Vastese 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 37, Miglianico 37, Francavilla 32, Montorio 30, River Casale 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Vasto Marina 28, Virtus Cupello 26, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Francavilla, Capistrello-Altinrocca, Miglianico-Civitella Roveto, Montorio-Alba Adriatica, River Casale-Pineto, Rosetana-Avezzano, San Nicolò-San Salvo, Vastese-Torrese, Virtus Cupello-Vasto Marina