Sabato 8 marzo alle ore 21.00 ci sarà il prossimo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Rossetti.

Sei grandi interpreti, con un organico assai raro, riprodurranno la grande varietà timbrica degli strumenti a fiato con il flauto, l’oboe, il clarinetto, il corno il fagotto e il sassofono.

I componenti del Quintetto di Fiati “Monesis” sono stati invitati come prime parti da orchestre tra le più prestigiose del panorama europeo: Scala di Milano, Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, Comunale di Firenze, Wiener Symphoniker, Orchestra Mozart, Comunale di Bologna, San Carlo di Napoli, Lucerna Festival Orchestra collaborando con direttori del livello di C. Abbado, G Dudamel, D. Matheuz, D. Baremboin, R. Muti. Z. Metha. Il musicista ospite Enzo Filippetti è professore di Sassofono al Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma.

Sia come solista sia come componente del Quartetto di Sassofoni Accademia, ha tenuto concerti in Italia e in numerose tournée in: U.S.A., Canada, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Principauté de Monaco, Austria, Spagna, Svizzera, Svezia, Finlandia etc. collaborando con solisti di rilevanza internazionale. Impegnato nello sviluppo del repertorio di musica contemporanea, si occupa anche di ricerca del primo repertorio per sassofono. Ha pubblicato numerosi libri di studio e inciso per diverse case discografiche.

Posto unico € 10,00 – Apertura botteghino un’ora prima del concerto.

