Niente primarie per Camillo D'Amico. Ieri sera, in occasione dell'incontro convocato per presentare la sua candidatura nella sfida con Giuliano Tambelli come candidato sindaco del Pd alle elezioni comunali di Cupello, c'è stato il colpo di scena. D'Amico si è tirato indietro dalla competizione, ha comunicato la decisione di uscire dal circolo locale del Partito Democratico e ha lanciato la sua candidatura a sindaco alla guida di una lista civica.

Uno strappo che però era nell'aria da tempo, con la forte contrapposizione di D'Amico per la scelta attuata dal Pd di arrivare alle primarie con un esponente della passata amministrazione.

"Ritengo sarebbe stato più giusto allargare gli orizzonti, con una sorta di reset rispetto alla precedente esperienza", ha spiegato al termine dell'incontro ai microfoni del giornalista Orazio Di Stefano. Ad incidere sulla scelta del capogruppo dei democratici in consiglio provinciale anche "l'impossibilità di mettere a confronto le nostre due proposte". La sua accettazione alla competizione con Tambelli era stata fatta con molte critiche, "ma non contesto assolutamente il metodo, bensì come è stato utilizzato".

Ecco quindi che D'Amico lancerà una lista civica di cui sarà il candidato sindaco, che punta a raccogliere consensi in maniera trasversale, anche nella composizione della lista stessa. "Cupello ha bisogno di unire le forze mugliori", ha aggiunto D'Amico, auspicando che "il nuovo scenario riduca il numero delle liste". Un messaggio chiaro verso la lista civica (appoggiata da Rifondazione Comunista) Cupello Bene Comune, che nei giorni scorsi ha presentato il suo candidato sindaco Andres Silvestri e che aveva dichiarato di portare avanti un percorso alternativo rispetto a quello del Pd. Ora, con una nuova lista civica, potrebbero esserci nuove prospettive.

Al momento, di fatto, i candidati alla successione di Angelo Pollutri sono 4: Manuele Marcovecchio (#Uniamoci), Andres Silvestri (Cupello Bene Comune), Silvio Forgione (Partito Comunista), Camillo D'Amico (Comitato civico cittadino). Da capire cosa prevedono i regolamenti del Partito Democratico, vista la rinuncia di uno dei due contendenti per le primarie. In ogni caso il quinto candidato sindaco sarà Giuliano Tambelli.