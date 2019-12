L’opposizione darà battaglia in Consiglio comunale riguardo al bilancio del Centro europeo di studi rossettiani di Vasto. Lo annuncia Davide D’Alessandro (indipendente) che, insieme ad altri rappresentanti dell’opposizione, ha presentato una mozione da discutere nella prossima seduta dell’assemblea civica.

D’Alessandro, in un comunicato stampa, pubblica le voci di spesa dell’istituzione culturale che ha sede a Casa Rossetti, sulla Loggia Amblingh: nel 2013, il compenso del direttore del Centro europeo di studi rossettiani, Gianni Oliva, ammonta “27 mila 120 euro e 80 centesimi. 17 mila 475 euro sono i soldi spesi per i consulenti, 3 mila per la segreteria contabile, a dimostrazione – commenta D’Alessandro - che la metà di quanto viene finanziato dal Comune con soldi pubblici serve per pagare chi dirige e coordina”. Inoltre, la pubblica amministrazione ha speso “9 mila per relatori e docenti, 2 mila 475 euro il costo per alloggio e ristorazione, 1.350 per manifesti e brochure, 1.018 per acquisti di cancelleria e materiale vario, 127 euro perla Siae, 350 per il Gruppo Experos e 270 per Due Snc”.

Il consigliere d’opposizione sottolinea, inoltre, l’erogazione di “1.786 euro e 72 centesimi perla Casa EditriceCarabba. Il legame tra il direttore del Centro Studi e l’amministrazione dell’Editrice Carabba finora non è mai stato smentito. È o non è membro, il professor Oliva, del consiglio di amministrazione dell’Editrice Carabba?”, chiede D’Alessandro, che chiede al direttore di smentire, oppure di rassegnare le dimissioni e invita il Consiglio comunale a prendere provvedimenti riguardo alle spese delle tre istituzioni culturali municipali: Scuola civica musicale, Teatro Rossetti e Centro europeo di studi rossettiani.