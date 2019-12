Domenica 9 marzo è in programma un torneo di burraco di beneficenza presso l'Hotel Sabrina a Vasto Marina, dalle ore 16.30. Un appuntamento organizzato dal Club Lions Houste.

Marilisa Di Falco, presidente del Circolo Burraco Vasto invita tutti a partecipare: "Un'occasione in piu' per trascorrere un bel pomeriggio in amicizia facendo un piccolo gesto di solidarietà verso chi ne ha più bisogno".