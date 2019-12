Qualcuno si è persino ritrovato tra le mani delle banconote bruciate, mentre continua a Vasto l'invasione dei soldi falsi. E ora in circolazione si trova anche cartamoneta rimaneggiata. La foto pubblicata da zonalocale ritrae 50 euro bruciacchiati. Ce li ha mostrati un esercente vastese, chiedendo se quei soldi siano validi.

La risposta - A rispondere al quesito è Angelo Di Cicco, vastese, laureato in economia e dipendente di un noto gruppo bancario: "La banconota può essere accettata dalla banca, in quanto oltre la metà è presente, la filigrana e l'ologramma sono intatti e quindi non ci sono dubbi sulla sua rimborsabilità. Sarà cura poi della filiale farla sostituire dalla Banca d'Italia. Essendo bruciata, però, si può rientrare nel caso del danneggiamento volontario e, in questo caso, dovrebbe essere trattenuta senza rimborso".

Ulteriori spiegazioni riguardo agli euro danneggiati vengono fornite dal sito internet della Banca d'Italia: http://www.bancaditalia.it/bancomonete/danneggiati

Monete taroccate; la notizia di ottobre - I commercianti fanno i conti non solo di quanto guadagnato, ma anche di monete e banconote false rifilate a volte da ignari clienti, in altri casi da falsari in trasferta a Vasto. E non è la prima volta che accade: cinque anni fa la polizia ne arrestò uno che, in questo modo, si stava pagando la vacanza sulla riviera.

Quattro casi diversi di monete contraffatte da uno e due euro. Li ha individuati un commerciante del centro storico, M.B. "A volte - racconta - non te ne accorgi perché nel locale ci sono diversi clienti e di certo non puoi metterti a controllare le monete una a una".

1) "Ad esempio, ti possono rifilare un euro con la corona esterna totalmente liscia, priva di bordo rialzato e di zigrinatura".

2) Oppure "si nota che c'è spazio tra la parte interna argentata e quella esterna dorata, il bordo rialzato è più grande e la sagoma in rilievo che raffigura l'Europa è fatta male".

3) Terzo caso: la parte interna argentata non è completamente al centro della moneta, che ha evidenti difetti anche sul bordo rialzato.

4) Metalli diversi: due euro ossidati e, dunque, più scuri di quelli autentici.