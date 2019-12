Il Laboratorio Politico – Culturale di SanSalvoDemocratica intende offrire un contributo d’idee e partecipazione per le prossime elezioni regionali d’Abruzzo.

"Nel solco del centrosinistra - si legge nella nota diffusa da SSD - nel quale ci riconosciamo e per il quale abbiamo sempre operato ed operiamo, annunciamo la nostra adesione alle primarie per la scelta del candidato presidente del centrosinistra.

Invitiamo tutti i nostri aderenti e simpatizzanti, tutti i cittadini attenti alle ragioni del Centrosinistra per una nuova primavera dell’Abruzzo a recarsi alle urne domenica 9 marzo 2014, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo; lo stesso invito rivolgiamo ai tanti amici dei comuni abruzzesi che guardano con simpatia ed interesse alla nostra azione culturale, sociale e politica.

SanSalvoDemocratica, pur ribadendo stima e assoluto rispetto per i tre candidati alle primarie per la scelta del candidato presidente del centrosinistra, pur riconoscendo e apprezzando il loro assoluto valore politico ed istituzionale, sceglie ed invita a sostenere il candidato presidente Luciano D'Alfonso, persona di provata esperienza amministrativa, con un bagaglio di esperienze e di progettualità utili ed efficaci per il futuro della nostra regione, capace di dare all’Abruzzo la marcia in più di cui ha bisogno.

Dopo la proclamazione del candidato presidente del centrosinistra, SanSalvoDemocratica confermerà la candidatura di un proprio rappresentante per il prossimo Consiglio regionale d’Abruzzo".