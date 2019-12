Dopo la sconfitta esterna con il Basketball Teramo per gli Amici del Basket San Salvo arriva una gara importante e delicata. La formazione sansalvese a Teramo è stata in vantaggio per l’intera gara ma nel finale il team teramano si è rifatto sotto e ha portato la partita all’overtime. In quest’ultimo ha prevalso la maggiore determinazione dei padroni di casa.

Negli Amici da registrare l’arrivo nella squadra e l’esordio di Pasquini, subentrato al centro ungherese Sabi Toth. La nota negativa è stata la sconfitta dopo essere stati in vantaggio per tutto l’incontro ma resta la soddisfazione per essere usciti sconfitti a testa alta in un palazzetto che fino al 2012 è stato un palcoscenico importante della serie A di basket.

La squadra diretta da Linda Ialacci è tornata subito al lavoro per affrontare internamente sabato 8 marzo alle 18:30 l’Ennebicì Campobasso. La gara è decisiva per la permanenza in serie C e gli Amici del Basket San Salvo devono assolutamente vincere. Tutti i cittadini e i simpatizzanti sono invitati a partecipare e a sostenere con calore gli Amici del Basket San Salvo.

Emanuele Di Nardo