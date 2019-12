In occasione della Giornata della Donna il C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Vasto organizza un'escursione sabato 8 marzo, Giornata della Donna - Camminorosa in collaborazione con Donna Attiva Vasto.

L'escursione è in programma nel Parco Nazionale della Majella, Pennapiedimonte Valle dell’Avello.

La partecipazione all'escursione della mattina di sabato deve essere comunicata in sede in via delle Cisterne n. 4 entro giovedì dalle ore 18.30 alle 20.30 (dietro la chiesa di S.M. Maggiore in Vasto) per la sottoscrizione di polizza assicurativa obbligatoria a cui provvederà la segreteria del CAI di Vasto (costo di dieci euro).

Giovedì sera alle 18.30 presso la sede del C.A.I. in via delle Cisterne 4, dietro la chiesa di S.M. Maggiore in Vasto è in programma "Donna mistero bello senza fine bello..." Performance poetico-musicale a cura di Raffaella e Simone Zaccagna. Coordinamento artistico dei testi a cura di Raffaella Zaccagna, Lucia Tommasi e Angelica Sabatini.