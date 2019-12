Inizieranno a breve i lavori previsti lungo la statale 16 nel tratto compreso tra il casello Vasto Nord e la zona industriale di Punta Penna. Come annunciato nei mesi scorsi verranno realizzate tre rotatorie oltre alla ricostruzione del ponte sul torrente Apricino. Lavori attesi da anni e che finalmente dovrebbero mettere in sicurezza il tratto di strada. La rotatoria provvisoria nei pressi del casello autostradale diventerà definitiva. A questa se ne aggiungerà una di dimensioni inferiori proprio a ridosso dell'ingresso dell'A14.

Verrà realizzata ex novo quella in località Pagliarelli, qualche decina di metri prima (provenendo da sud) della Cantina Sociale San Michele. Questi lavori sono di particolare interesse poichè, permetteranno di eliminare l'incrocio pericoloso in località Zimarino, dove costantemente si verificano incidenti.

Secondo quanto comunicato dall'Anas "i lavori, che verranno avviati entro la fine del corrente mese, prevedono la realizzazione di tre rotatorie e la demolizione e ricostruzione di un ponte, per un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, al fine di incrementare la scurezza stradale lungo il tratto della statale Adriatica interessato". Ad eseguirli sarà l'Associazione Temporanea di Imprese Edil Valle Srl - Gianfranco Molinaro Srl con sede a Sora, che avrà un termine per l'esecuzione di 300 giorni naturali e consecutivi, con l'ultimazione quindi prevista per il prossimo mese di dicembre.