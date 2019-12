A Monteodorisio si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative che eleggeranno il successore di Ernesto Sciascia alla guida del Comune. La lista civica "Monteodorisio si rinnova" ha scelto, con "un'elezione democratica all'interno del gruppo", il suo candidato sindaco. Si tratta di Eugenio Cupaiolo, medico 49enne, in servizio presso il servizio di continuità assistenziale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

La lista civica nasce dalla base del gruppo "Monteodorisio si rinnova". Nel sito internet ufficiale si legge: "Sarà una lista civica rappresentata da candidati eletti democraticamente dal gruppo costituitosi, da cui verrà eletto, sempre democraticamente, il candidato sindaco. Questo per trasparenza, onestà, coerenza e distacco totale dalla vecchie partitocrazia. Non verranno fatte promesse, ci impegneremo nel fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e forse potremmo sorprendervi nel realizzare l'impossibile. Il Gruppo Monteodorisio si Rinnova da oggi lavorerà per tutti i cittadini di Monteodorisio. Studierà le varie problematiche e ne cercherà, con serena umiltà, una possibile ed eventuale risoluzione, senza, però, promettere nulla . Siamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti, dubbi e domande. Fermateci, chiedeteci, stimolateci con le vostre domande e richieste. Tutto servirà per migliorare il nostro amato paese".

Dopo la candidatura di Nicola Piccirilli, che ha vinto le primarie del Pd, Cupaiolo è il secondo candidato ufficiale alla carica di sindaco di Monteodorisio.