"Credo sia giunto il momento di spiegare ai cittadini chiaramente perché il Piano spiaggia è ancora un'idea e non una realtà". Lo chiede Michele Del Borrello, lettore di zonalocale.it, in una lettera aperta rivolta all'amministrazione comunale di Vasto.

"Ho seguito, tempo addietro, la diatriba tra un lettore e il sindaco, Luciano Lapenna, riguardo al famoso Piano spiaggia che non vede, ancora, il traguardo dopo ben 7 anni e oggi il sindaco ha il coraggio di incoraggiare (scusate il gioco di parole) il privato ad investire sul proprio territorio? Anche volendo, come fare?

Ormai la vicenda del piano spiaggia è diventata, oltre che grottesca, mortificante sia per l’attuale classe dirigente, del tutto inadeguata, che per noi comuni cittadini che vogliamo in qualche modo contribuire alla rinascita della nostra città mettendo a disposizione denaro, capacità e impegno", afferma Del Borrello.

"Da anni ormai assistiamo inermi all’esodo di ragazzi del posto (laureati, specializzati, formati) verso mete che li portano lontani dai propri cari, dalle proprie amicizie, dal proprio mare, dalla propria piazza e spesso trovano ciò che meritano, cioè opportunità.

La politica come pensa di trattenere queste risorse? Continuando a posticipare promesse mai mantenute?".