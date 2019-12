Un nuovo album, un entusiasmante tour alle porte e un brano scritto per Raffaella Carrà. Il 2014 non poteva iniziare meglio per Roby Santini, cantautore, showman e produttore abruzzese. Quello che sta per arrivare è il quarto capitolo del progetto Ragazzo di campagna che sarà come "un uovo di pasqua con ricca sorpresa". Dieci tracce semplici ma allo stesso tempo ricercate e innovative, "fra cui il bellissimo remake del brano Pizzica Po di Domenico Modugno e il remix dance di un classico del nostro folk, seppur conosciuto da pochi, Na casetta a la Majella. Non mancheranno come sempre, canzoni divertenti e contemporaneamente sofisticate, come la moderna quadriglia Com'aja fa che tratta il tema dei matrimoni di convenienza. Oppure Che si dice canzone sui pettegolezzi di paese, cantata in duetto con la talentuosa Cristina Amoroso (Miss Cicciotta)".

Tra i "pezzi da 90" del'album, che uscirà tra qualche settimana, ci sarà Voglio andare da Barbara D'Urso che vede Roby Santini cimentarsi nel rap "con un testo diretto e una melodia fortissima: una palese sviolinata con stima e ammirazione rivolta alla nota conduttrice televisiva...semplicemente geniale". La squadra che ha lavorato con Roby Santini al nuovo disco è formata da vecchie conoscenze del suo entourage e nuovi collaboratori. Tra questi il cantautore vastese Stefano De Libertis, che ha messo a disposizione il suo moderno studio di registrazione per la stesura e l'arrangiamento dei vari brani e il giovane dj-producer Stefano Iezzi. Non potevano mancare gli inseparabili come David Bacon, storico braccio destro di Roby, Nicola Silvestri, tastierista e arrangiatore, Luca Santini, bassista di famiglia, il batterista Nicola D'Adamo e i chitarristi Fabrizio Marchesani e Nicola Zinni.

Sono anche iniziate anche le prove del nuovo tour, che porterà in giro la carovana dei Ragazzi di Campagna con le nuove canzoni in tutto il centro Italia. E fra giornate in sala prove, registrazioni e serate, Roby Santini è riuscito a portare a casa anche un nuovo gioiello fra gli innumerevoli successi professionali. Una sua canzone cantata da Raffaella Carrà. Keep on, questo è il titolo, è stata scelta fra più di 80 provini mandati da importanti autori italiani e internazionali per il progetto riguardante il nuovo disco dell'intramontabile Raffa. "Si tratta di un brano in inglese ispirato alla Disco Music Anni 70, che la nostra Raffa nazionale ha vissuto e cantato alla grande". Il brano è contenuto nell'album Replay, nei negozi già da qualche mese. L'impatto con il pubblico è stato importante, con un ingresso al n.1 delle vendite di iTunes già dal preordine per i sette giorni successivi all'uscita ufficiale. Un grande successo anche in Spagna e America Latina, con il singolo di lancio Cha Cha Ciao firmato dalla grande Gianna Nannini. Fra gli altri autori ci sono anche Cristiano Malgioglio con la sua Il Lupo, Peppi Nocera e Charlie Rapino della Universal UK, noti al grande pubblico anche come coach di "Amici".

"Questa è una di quelle esperienze che ti fanno ancora battere il cuore - ha commentato un emozionato Roby Santini- .Nonostante i dischi di successo, i primi posti delle classifiche e i concerti con migliaia di spettatori, una cosa del genere ti regala la meravigliosa sensazione di essere parte integrante del mondo della musica".