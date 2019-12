Una mattinata dedicata alla scoperta della Costituzione italiana con il sindaco della propria città. E' quella vissuta dagli alunni della scuola primaria "E.Mattei" e della "R.Paolucci" di Casalbordino, invitati dal sindaco a palazzo di città per parlare della carta costituzionale della Repubblica. "Il sindaco ha giocato assieme ai bambini con gli articoli della Costituzione, partendo dalla corona dello stemma comunale per trasmettere ai bambini i principi che fanno di questa Carta un testo fondamentale per sentirsi a pieno cittadini e vivere bene con gli altri sottolineando spesso il concetto di libertà e democrazia". Gli alunni sono stati molto attenti alla proiezione del filmato in cui Roberto Benigni parla dell'articolo 1 della Costituzione "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Il sindaco Remo Bello ha spiegato nel dettaglio ai ragazzi l'organizzazione dell'amministrazione, con "il consiglio comunale, la giunta e il sindaco che sono stati delegati dal voto del popolo sovrano a rappresentarli alla guida del paese, fino a tutto il personale che si occupa dei servizi per la comunità". Tante le domande degli alunni per approfondire le tematiche affrontate. Prima di fare ritorno nelle aule scolastiche hanno ricevuto in dono la riproduzione della prima pagina del testo originale della Costituzione e si sono fermati per una foto ricordo con sindaco, vicesindaco Vincenzo Cocchino e assessore Raffaele Turco.