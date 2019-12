E' un danno ingente, quello subito da un'azienda di movimento terra di Vasto, presa di mira nelle notti scorse da una banda di ladri ricercata da tre giorni dalla polizia.

E' accaduto in località Fondovalle Maddalena, dove gli ignoti si sono introdotti nel deposito dei mezzi e sono riusciti a portar via un escavatore, un camion e una serie di attrezzature, che hanno caricato sul mezzo pesante prima di dileguarsi a bordo di esso. Gli investigatori, al termine di un sopralluogo compiuto sul posto, hanno aperto un'indagine nel tentativo di risalire agli ignoti.

E' l'ennesimo furto in città. Dopo le abitazioni, prese di mira anche di giorno e in pieno centro abitato, ora è la volta delle attività imprenditoriali, già pesantemente colpite in passato.

Ma si moltiplicano anche i taccheggi in negozi e supermercati. Una 25enne è stata denunciata nei giorni scorsi dagli agenti della squadra volante del Commissariato di via Bachelet perché scoperta, anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza, a portarsi via il carrello con la spesa senza pagare, utilizzando una tecnica ormai sperimentata e attuata con l'aiuto di due minorenni.

Ormai sparisce di tutto. Persino i vasi all'esterno delle abitazioni: è quanto segnalano alcuni residenti di viale del Cimitero e del centralissimo corso Garibaldi.