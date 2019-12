Allievi regionali, Bacigalupo-Francavilla 2-0. Importante vittoria per gli allievi regionali della Bacigalupo che sul campo di Vasto Marina battono per 2-0 il Francavilla. Decide il match la doppietta di Benvenga, a segno al 30' e al 70'. Con questi 3 punti i vastesi salgono a quota 11 con una partita in meno, considerando che è ancora da recuperare la sfida con la Virtus Cupello.



Tabellino

Bacigalupo-Francavilla 2-0 (1-0)

Reti: 30' Benvenga (B), 70' Benvenga (B)

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Carriero, Frangione, Di Casoli, Benvenga (Ciccarone), Ciccotosto, Natarelli (Cozzolino), Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco





Giovanissimi regionali, Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 1-0. Escono a testa alta da Poggio degli Ulivi i giovanissimi regionali della Bacigalupo che vengono sconfitti di misura, ma giocano una buona partita e riescono a dare filo da torcere alla capolista mettendola in difficoltà fino alla fine.

La gara si apre con un'uscita di Di Guilmi che compie subito un ottimo intervento; i padroni di casa collezionano tantissimi calcio d'angolo, ma i vastesi ribattono colpo su colpo concedendo pochi spazi agli avversari. Al 25' però il Poggio degli Ulivi si porta in vantaggio: grande giocata di Evangelista che fugge sulla sinistra e tira in diagonale infilando la rete dell'1-0, risultato sul quale si va al riposo. Poco prima dell'intervallo da segnalare una buona occasione per gli ospiti con Canosa (conclusione che finisce sopra la traversa).

Nella ripresa la Bacigalupo continua a tenere bene il campo e a una decina di minuti dal termine sfiora il pari: da un calcio piazzato Napoletano di testa colpisce il palo, sulla ribattuta Sarchione mette in rete ma l'arbitro aveva già interrotto l'azione per un fuorigioco. Nel finale in contropiede i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: il match termina comunque 1-0 per il Poggio degli Ulivi che conserva la vetta della classifica a +2 sulla R.C. Angolana. Resta al quarto posto la squadra di mister Massimo Baiocco che si è resa protagonista di un'ottima prestazione: la speranza è quella di replicare le buone cose viste oggi anche nei prossimi impegni, in cui i vastesi dovranno cercare di mettere la stessa determinazione e concentrazione.





Tabellino

Poggio Degli Ulivi-Bacigalupo 1-0 (1-0)

Reti: 25' Evangelista (P)

Bacigalupo: Di Guilmi, Maccione, Ciancaglini (Fosco), Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione, Napoletano, De Rosa (Notarangelo), Di Virgilio (Irace), Canosa (Cieri), Liberatore (Piccirilli), Galiè (Antonino). All. Massimo Baiocco



Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata l'8° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Colpo esterno della capolista R.C. Angolana che espugna il campo della Marsica e rimane a +1 sulla Giovanile Chieti, vittoriosa per 1-0 nel big match contro il Poggio degli Ulivi; goleada dell'Amiternina che rifila 6 reti al River Casale, bene anche il Lauretum (3-2 sul Cologna) e la D´Annunzio Marina (2-1 sul Celano).

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 19, Giovanile Chieti 18, Poggio degli Ulivi 15, Amiternina, D'Annunzio Marina, Lauretum e Marsica 10, Cologna 8, River Casale 7, Celano 6





Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Terminano 1-1 le sfide Spal Lanciano-Virtus Vasto e Virtus Cupello-Miglianico, ne approfittano la Bacigalupo, la Caldora e il Sant'Anna che guadagnano punti sulle avversarie piegando il Francavilla, il Manoppello Arabona e il San Salvo.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 19, Caldora 17, Francavilla 16, Bacigalupo** 11, Spal Lanciano* 10, Acqua e Sapone* e Virtus Cupello** 7, San Salvo* 6, Miglianico* e Sant'Anna 5, Manoppello Arabona* 3 (* una partita in meno, ** due partite in meno)





Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il Poggio degli Ulivi piega di misura la Bacigalupo e conserva il primo posto a +2 sulla R.C. Angolana, che regola con un secco 4-0 Il Delfino Flacco. Continua il bel campionato del Penne che supera per 1-0 i Delfini Biancazzurri, mentre tornano al successo dopo un periodo di astinenza il Celano e la Virtus Vasto che battono il Pineto e l'Olympia Cedas.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 21, R.C. Angolana 19, Olympia Cedas 13, Bacigalupo e Penne 12, Pineto 10, Delfini Biancazzurri 9, Virtus Vasto* 6, Il Delfino Flacco* 5, Celano 4 (* una partita in meno)





Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nuovo cambio della guardia al primo posto, questa settimana occupato dal Fossacesia (2-0 sui Quattro Colli), alle sue spalle restano comunque vicinissime la D'Annunzio Marina, la Caldora, il River Casale e il Francavilla che battono rispettivamente il Lauretum, la Fater Angelini, la Virtus Cupello e il San Salvo.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Fossacesia 17, D'Annunzio Marina* 16, Caldora* e Giovanile Chieti* 15, Francavilla* e River Casale 14, Fater Angelini 7, Quattro Colli* e San Salvo* 5, Lauretum* 4, Virtus Cupello* 0 (* una partita in meno)





Loris Napoletano